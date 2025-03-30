柯文哲晚間9點55分戒護就醫 台北看守所說明原因

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲羈押在台北看守所，29日晚間戒護就醫。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/03/30 06:15

首次上稿 03-29 22:42

更新時間 03-30 06:15

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〔記者林嘉東、吳仁捷／新北報導〕台北看守所原本指出，羈押中的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲的身體已獲改善，未出現不適；民眾黨主席黃國昌昨天到看守所大門靜坐，聚集大批柯文哲支持者；所方晚間9時對外發布，已於晚間近7時許啟動應變機制，晚間9時55分由法警戒護柯文哲就醫，深夜約11時30分離開醫院。

台北看守所29日晚間針對柯文哲狀況說明：

1.經本所持續密集監測柯員健康，晚間6時40分接獲柯反映身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖當下量測生理數據與平常無異，但因柯屬健康高風險個案，經聯繫合作醫院，安排所需醫療資源後，於晚間9時55分派員戒護外醫。

2.再次重申，本所從未拒絕讓特定被告就醫，惟任何被告外醫，均與戒護同仁共同面臨高度不確定風險，為保障羈押安全及公正，雖受外界巨大壓力，仍歉難於事先貿然回應，尚祈各界見諒。

3.另，針對台灣民眾黨黨主席代柯員律師遞送之自費延醫申請，本所將儘速依規定審核，會將柯員今晚外醫後之最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再行回覆。

台北看守所晚間發布新聞，看守所已於晚間9時55分戒護柯文哲就醫；民眾黨主席黃國昌與大批柯支持者在看守所外聚集。（記者吳仁捷攝）

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