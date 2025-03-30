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    救災並非優先？ 緬甸軍政府強震過後仍繼續空襲叛軍

    軍政府與緬甸各個地方武裝勢力對抗，即使在地震過後，仍持續空襲各地叛軍。圖為空襲示意圖。（法新社）

    軍政府與緬甸各個地方武裝勢力對抗，即使在地震過後，仍持續空襲各地叛軍。圖為空襲示意圖。（法新社）

    2025/03/30 08:08

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部地區28日中午發生規模8.2淺層強震，傷亡人數不斷攀升，緬甸軍政府29日表示，目前已知1644人罹難，近3500人受傷。由於緬甸近年陷於內戰，軍政府與緬甸各個地方武裝勢力對抗，沒想到地方傳出軍政府在地震發生過後，仍派機空襲各地叛軍，聯合國人權理事會特別報告員也證實此事。

    綜合外媒報導，聯合國人權理事會特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）表示，地震發生過後，軍方竟然在你試圖救人的時候繼續丟炸彈，這簡直令人難以置信。安德魯斯強調，任何對軍政府有影響力的人，都應該加強對軍政府的壓力，明確表示這種行為令人無法接受。

    英國《BBC》緬甸語頻道證實，28日下午3點30分左右，軍政府在撣邦北部發動空襲，造成7人死亡。另有支持緬甸民主化的地方叛軍回報，實皆省北部也被軍政府空襲。由緬甸國內、反軍政府團體所組成的聯盟「民族團結政府」（NUG）在一份聲明中提到，該團體的武裝力量從30日開始將暫停進攻性軍事行動約兩週，防禦性軍事行動則不在此限制內。

    人道組織「自由緬甸守護者」（Free Burma Rangers）創辦者歐班克（Dave Eubank）接受《美聯社》採訪時表示，地震發生後，軍政府仍持續發動攻擊，對中部的克倫邦及撣邦空襲。歐班克表示，他所在區域由於大多數村莊已經被軍方摧毀，因此地震的影響較小，「人們大多數都在叢林中，雖然震感強烈，但只有樹木明顯搖晃而已，影響並不大，唯一的影響是軍政府即使在強震過後，仍持續發動攻擊」。

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