50立委罷免案進二階連署 中選會一表揭連署截止日資訊

民進黨立委陳俊宇罷免案今天下午完成二階領件，中選會隨後更新50件立委罷免案連署期間。（中選會提供）

2025/04/25 17:12

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委陳俊宇罷免案今天下午完成二階領件，中選會隨後更新50件立委罷免案連署截止日期等相關資訊；15位民進黨立委罷免案多數落在5月底至6月底截止，其中最晚進入二階的李坤城、陳俊宇罷免案截止日分別為6月23日、24日；35位泛藍立委則集中在5月初至5月中截止。

中選會表示，依「公職人員選舉罷免法」規定，徵求連署期間的計算方式，是自領取連署人名冊格式的次日起計算，立法委員罷免為60日。罷免期間的最後一天，除因天然災害政府機關停止上班外，遇到週六、週日、國定假日或其他休息日時，不予延長。

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根據中選會公布資料，15位民進黨立委罷免案，最早截止的陳瑩、伍麗華為5月31日；蔡其昌、何欣純6月6日；吳思瑤、吳沛憶6月7日；蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘6月8日；王定宇、林俊憲6月10日；黃捷、許智傑6月14日；李坤城6月23日；陳俊宇6月24日。

另外，35位泛藍立委罷免案，連署期間最早截止的是黃建賓5月2日；涂權吉、傅崐萁、游顥、馬文君、呂玉玲、鄭正鈐、魯明哲為5月4日；萬美玲、牛煦庭、邱若華、江啟臣為5月5日；黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、廖偉翔、葉元之、丁學忠、楊瓊瓔為5月6日。

此外，徐欣瑩、林思銘罷免案連署截止日為5月10日；王鴻薇、李彥秀、羅明才、徐巧芯、賴士葆、羅智強為5月11日；洪孟楷、廖先翔、陳超明、邱鎮軍為5月12日；林德福、張智倫、謝衣鳯為5月13日；林沛祥為5月23日。

民進黨立委陳俊宇罷免案今天下午完成二階領件，中選會隨後更新50件立委罷免案連署期間。（中選會提供）

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