梅雨何時報到？ 氣象專家賈新興：約在5/26之後

氣象模式預測未來梅雨建立的指標。（賈新興提供）

2025/04/25 17:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕時序將進入五月，梅雨鋒面何時報到？氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，以最新的預測和之前的預測綜合分析，在梅雨建立期間的時間長短有差異之外，但開始的時期基本上都在「5月26日之後」。

賈新興指出，以今天的長期指標預測來看，主要根據美國的氣候系集預報模式，今年有利於梅雨的環境初步研判是落在5月26日到6月6日之間，和之前的預測差異主要在於時間的長短，但「開始的時期基本上都是在5月26日之後」。

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賈新興以歐洲模式和美國模式的預測圖表來看，從歐洲模式、歐洲AI模式、美國系集模式都顯示，直到5月9日都未建立梅雨的環境，但都有看到水平風切指標在4月24日到4月26日、以及4月28日都大於零，表示台灣附近有正的水平風切的不穩定環境。

另外，歐洲模式、歐洲AI模式則在5月7日到5月8日有第三波不穩定環境。至於更長期的指標預測，主要根據美國的氣候系集預報模式顯示，今年有利的梅雨環境初步研判仍落在5月26日到6月6日之間，但預測仍會持續滾動更新，須關注有利梅雨環境指標預測。

氣象模式預測未來梅雨建立的指標。（賈新興提供）

氣象模式預測未來梅雨建立的指標。（賈新興提供）

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