BMW全毀！日本長野車禍 車內4名學生身亡

日本長野縣24日發生死亡車禍，行駛在堤防道路的BMW轎車失控衝下斜坡，車內4名男學生均不幸身亡。（圖擷自Youtube）

2025/04/25 11:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本長野縣24日發生死亡車禍，1輛行駛在堤防道路的轎車失控衝下斜坡，撞上了水門設施，車內4名男學生均不幸身亡。事故原因尚待警方調查釐清。

綜合媒體報導，事故發生於24日下午12時30分過後，地點位於飯田市松尾清水、天龍川堤防路段。目擊者通報後，警消人員趕赴現場，只見1輛深灰色BMW轎車撞上了通往水門的管理橋，車頂因強烈撞擊全毀，車內4名男子被救出時皆失去意識。

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警方透露，車上4人皆為職業訓練機構的學員，包括20歲駕駛池田稜生，及19歲乘客近藤佑哉、20歲乘客杉崎蓮、19歲乘客勝野碧人。其中前3人不久後即確認死亡，勝野則在當晚傷重不治。

長野縣政府表示，4人皆就讀於位於飯田市的縣立職業訓練學校「飯田技術專門校」，學習汽車維修技術。校方指出，4人24日上午仍有出席課程，卻在午休期間發生嚴重事故。

初步調查顯示，該車自天龍川上游方向行駛於堤防道路，車體與水門管理橋均嚴重毀損。警方推測事故原因是駕駛失誤導致，目前仍在釐清情況。

事故現場位於天龍川右岸，距離水神橋上游約100公尺。

日本長野縣24日發生死亡車禍，行駛在堤防道路的BMW轎車失控衝下斜坡，撞上了水門設施。（圖擷自Youtube）

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