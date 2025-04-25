台灣鮮乳世界第2貴消基會曝「關鍵」原因 喊話農業部不要護航

消基會今天（25日）發表聲明，指出紐西蘭進口液態乳今年元月起可以零關稅來台，但市售的1公升紐西蘭鮮乳仍要每瓶85元到120元，質疑企業到底賺了多少？呼籲農業部不要再護航我國相關食品企業的鮮乳暴利了。（資料照）

2025/04/25 16:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕消基會今天（25日）發表聲明，指出紐西蘭進口液態乳今年元月起可以零關稅來台，但市售的一公升紐西蘭鮮乳仍要每瓶85元到120元，質疑企業到底賺了多少？台灣的鮮乳世界第二貴，僅次於香港，呼籲農業部不要再護航我國相關食品企業的鮮乳暴利了。

消基會指出，台灣鮮乳的「高貴」全世界名列前茅，以「Numbeo」網站在2024年的鮮乳價格排行榜來看，109個國家中，台灣價格位居第2名，每公升價格為2.7歐元，約合新台幣為101元。

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而紐西蘭的鮮乳價為1.71歐元，約合新台幣為63.9元，兩者相差1.6倍；再檢視2025年價格，挑出亞洲、歐洲與美澳地區的幾個國家/城市比較，台灣的鮮乳價格仍是第1名，除了新加坡的鮮乳價格也屬於價高者外，台灣鮮乳價格是歐美澳地區的2到3倍之多。

消基會指出，據了解，2024年德國超市每公升一般鮮奶平均售價為1.02歐元，而每公升有機牛奶售價為1.20歐元。根據營養與食品經濟研究所（ife）每年對牛奶價值鏈成本的計算，消費者在商店櫃檯購買牛奶所支付的錢中，約有48%留給農民。

消基會表示，牛奶從乳品廠出來後會進入食品零售業（LEH），到2022年，這筆錢仍占到零售價的16%左右。除了利潤率外，食品零售業還利用這筆錢來資助倉儲、物流、人員以及商店飲用牛奶的冷藏。最後，國家保留7%的增值稅。這是德國或者說是歐盟地區鮮乳生產鏈的各項營業佔比。

消基會指出，反觀國內中華民國乳業協會表示，超商通路的上架費，是乳品價格居高不下的主因，台灣生乳每公升收購價約30元，這也是酪農實際所得，但消費者買到的價格約90元至100元，扣除乳商的加工包裝與運輸費用後，零售價約有4成都給了通路商的上架費，這也是讓台灣鮮乳沒有競爭力的主因。

消基會表示，要讓鮮乳價格合理化，這是一個需要跨部會合作解決的議題，農業部、經濟部應該對乳品市場進行全面的調查與分析，了解價格形成的各個環節及其成本結構。這樣才能針對性地提出解決方案，降低消費者的負擔。

消基會表示，農業部、衛福部、經濟部、教育部等單位，應讓消費者了解鮮乳（乳製品）的營養價值及其價格形成的過程。這樣可以提高消費者的意識，促進對於合理價格的追求，以及選用物美價廉的營養食品，才能讓台灣的鮮乳價格回歸合理水平，保障消費者的權益，善用「消費選票」下架誠信商家（生產者與通路商），推動鮮乳價格的變革。

消基會指出，台灣的鮮乳世界第2貴，僅次於香港。乳牛示意圖。（資料照）

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