為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣鮮乳世界第2貴消基會曝「關鍵」原因 喊話農業部不要護航

    消基會今天（25日）發表聲明，指出紐西蘭進口液態乳今年元月起可以零關稅來台，但市售的1公升紐西蘭鮮乳仍要每瓶85元到120元，質疑企業到底賺了多少？呼籲農業部不要再護航我國相關食品企業的鮮乳暴利了。（資料照）

    消基會今天（25日）發表聲明，指出紐西蘭進口液態乳今年元月起可以零關稅來台，但市售的1公升紐西蘭鮮乳仍要每瓶85元到120元，質疑企業到底賺了多少？呼籲農業部不要再護航我國相關食品企業的鮮乳暴利了。（資料照）

    2025/04/25 16:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕消基會今天（25日）發表聲明，指出紐西蘭進口液態乳今年元月起可以零關稅來台，但市售的一公升紐西蘭鮮乳仍要每瓶85元到120元，質疑企業到底賺了多少？台灣的鮮乳世界第二貴，僅次於香港，呼籲農業部不要再護航我國相關食品企業的鮮乳暴利了。

    消基會指出，台灣鮮乳的「高貴」全世界名列前茅，以「Numbeo」網站在2024年的鮮乳價格排行榜來看，109個國家中，台灣價格位居第2名，每公升價格為2.7歐元，約合新台幣為101元。

    而紐西蘭的鮮乳價為1.71歐元，約合新台幣為63.9元，兩者相差1.6倍；再檢視2025年價格，挑出亞洲、歐洲與美澳地區的幾個國家/城市比較，台灣的鮮乳價格仍是第1名，除了新加坡的鮮乳價格也屬於價高者外，台灣鮮乳價格是歐美澳地區的2到3倍之多。

    消基會指出，據了解，2024年德國超市每公升一般鮮奶平均售價為1.02歐元，而每公升有機牛奶售價為1.20歐元。根據營養與食品經濟研究所（ife）每年對牛奶價值鏈成本的計算，消費者在商店櫃檯購買牛奶所支付的錢中，約有48%留給農民。

    消基會表示，牛奶從乳品廠出來後會進入食品零售業（LEH），到2022年，這筆錢仍占到零售價的16%左右。除了利潤率外，食品零售業還利用這筆錢來資助倉儲、物流、人員以及商店飲用牛奶的冷藏。最後，國家保留7%的增值稅。這是德國或者說是歐盟地區鮮乳生產鏈的各項營業佔比。

    消基會指出，反觀國內中華民國乳業協會表示，超商通路的上架費，是乳品價格居高不下的主因，台灣生乳每公升收購價約30元，這也是酪農實際所得，但消費者買到的價格約90元至100元，扣除乳商的加工包裝與運輸費用後，零售價約有4成都給了通路商的上架費，這也是讓台灣鮮乳沒有競爭力的主因。

    消基會表示，要讓鮮乳價格合理化，這是一個需要跨部會合作解決的議題，農業部、經濟部應該對乳品市場進行全面的調查與分析，了解價格形成的各個環節及其成本結構。這樣才能針對性地提出解決方案，降低消費者的負擔。

    消基會表示，農業部、衛福部、經濟部、教育部等單位，應讓消費者了解鮮乳（乳製品）的營養價值及其價格形成的過程。這樣可以提高消費者的意識，促進對於合理價格的追求，以及選用物美價廉的營養食品，才能讓台灣的鮮乳價格回歸合理水平，保障消費者的權益，善用「消費選票」下架誠信商家（生產者與通路商），推動鮮乳價格的變革。

    消基會指出，台灣的鮮乳世界第2貴，僅次於香港。乳牛示意圖。（資料照）

    消基會指出，台灣的鮮乳世界第2貴，僅次於香港。乳牛示意圖。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播