藍委林思銘被爆交通違規逾300次 駕照被吊扣仍「無照上路」

國民黨立委林思銘。（資料照）

2025/04/25 11:40

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時力控駕照被吊扣還開車上路 林思銘未正面回應稱「濫用個資將追究」

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨立委林思銘曾經被爆出交通違規被記點、且罰單逾期未繳罰款。時代力量今天（25日）踢爆，林思銘除了違規多達300多次，常見的交通違規通通有，甚至駕照被吊扣仍違法無照駕駛。

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時代力量成員今天上午到交通部遞交檢舉資料，發言人鄭宇焱表示，時代力量是收到民眾檢舉，林思銘長期在駕照吊扣期間仍駕車上路，違反多項交通規則遭開罰，更涉嫌無照駕駛，時代力量因此將相關事證轉交給交通部，呼籲交通部依法調查處理。

根據時力接獲的爆料，林思銘過去被開罰300多次，且被大量記違規點數，駕照遭到吊扣，吊扣期間更因違反交通規則被開罰，涉及無照駕駛，應裁處6千到2萬4罰鍰，並吊銷執照，呼籲交通部主動調查、依法處理，也痛批林思銘根本不把交通法規、用路人安全放在眼裡，早已不適任立委。

時代力量政策研究員林靖豪說，林思銘過去已經違規多達300多次，之前林思銘被爆出多次交通違規時，稱車不是自己開的，推給司機助理，把罰單跟記點都轉給助理，自己卻不斷開車上路，不免讓人懷疑是否有系統性罰單轉移。若存在轉移記點跟罰單方式逃避，代表台灣駕照制度形同虛設，也呼籲交通部徹底檢討。

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