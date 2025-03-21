羈押322天大小便失禁 「刑事悍將」林明佐躺擔架遮臉獲釋

林明佐躺在擔架上，帽子與口罩遮臉，搭乘廂型車離開台中看守所。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/21 13:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，被台中地檢署起訴指控，接受有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷賄賂，掩護九州集團的賭博、洗錢等犯罪，台中地院本月18日裁定林明佐以1200萬元交保，歷經2天籌款，親戚於今天（21日）上午10時許辦理具保，被羈押322日（含今天）的林明佐終於獲釋，他躺在擔架（簡易病床），帽子與口罩遮掩臉部，帶著尿布等醫療用品，搭乘廂型車離去。

台中地檢署是在去年5月2日搜索林明佐住處，3日聲請羈押禁見獲准，檢方指控他接受九州犯罪集團與陳政谷、同居情人徐培菁等人供養，不法所得高達4451萬餘元，案情宛如台灣版「無間道」，檢方指控林明佐除了當「內鬼」，還扮演犯罪集團的「軍師」，指點陳政谷應對檢警偵辦的策略，中檢起訴他的罪名，包括違背職務收賄罪、包庇犯罪組織與包庇賭博罪、洩密、特殊洗錢及財產來源不明罪，他從去年5月3日羈押至今天，羈押時間共322日。

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林明佐於去年底，一再以自己罹患罹患腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理，又因泌尿道感染導致副睪炎，病情加劇，坐立難安，夜晚無法入睡，需要長期靜養開刀等理由，聲請撤銷羈押禁見，讓他具保就醫，台中地方法院駁回，但允許他在警力戒護下，至監獄外醫院手術治療。

台中地方法院召開多次準備程序庭之後，於本月17日裁定，陳政谷以2億元交保，不到1天時間，陳的妹妹即籌足，陳政谷也於18日中午愉快走出看守所，台中地院另於18日傍晚裁定林明佐1200萬元交保，但家屬籌了2天多，至今天上午10時許完成具保，台中地檢署則以兩人都有逃亡之虞，卻沒有電子腳鐐等適當的電子監控設施等理由，向高等法院台中分院提起抗告。

林明佐的親屬（圖右）於今天上午10時許，籌足1200萬元辦理交保。（記者張瑞楨攝）

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