台南消防第三大隊演練工廠粉塵爆炸救災 檢視產業應變能力

康那香員工參與演練。（消防局第三大隊提供）

2025/03/21 13:32

〔記者楊金城／台南報導〕提升工廠火警救災應變能力，台南市消防局第三救災救護大隊今天（21日）上午在不織布大廠康那香企業佳里廠演練模擬粉塵爆炸情境，結合自衛消防編組與大量傷病患救援，強化廠區災害應變能力。大隊長陳坤宗強調，重點在防災重於救災，透過定期演練與教育訓練，提升企業自主防災能力。

演練中，第三大隊向業主及員工宣導用火用電安全、火場避難逃生及初期滅火等正確觀念，並針對大量傷病患處置進行演練，提升整體防災意識。

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演練模擬工廠發生粉塵爆炸事故，廠方啟動自衛消防編組進行初期滅火、員工疏散及通報消防隊，同時演練大量傷病患救援與後送機制，以降低災情擴大風險。廠內人員也需熟悉自衛編組任務分工及執行細節，透過實兵演練強化應變能力。

陳坤宗表示，演練透過實地了解工廠特性，並針對粉塵爆炸可能引發的大量傷病患情境，研擬搶救策略與資源調度方案。強調唯有平時落實訓練、預先規劃災害應變流程，並持續檢討改進，才能在災害發生時冷靜應對、迅速反應，減少損失。

台南市消防局局長李明峯指出，粉塵爆炸事故危險性高，業者除需定期檢視管理機制，更應確保自衛編組運作順暢，並熟悉災害應變流程。消防局將持續積極協助南市企業完善防災措施，打造安全的產業環境，保護員工和產業。

模擬傷患救援。（消防局第三大隊提供）

演練工廠火警發生粉塵爆炸的救災。（消防局第三大隊提供）

演練工廠火警發生粉塵爆炸的救災。（消防局第三大隊提供）

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