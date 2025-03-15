滯留太空9個月！馬斯克SpaceX 出發救援 NASA太空人要回家 了

兩位NASA太空人魏勒摩爾與威廉斯有望於下週返家。（法新社）

2025/03/15 22:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）與威廉斯（Sunita Williams）因波音的星際客機（Starliner）故障，被迫滯留國際太空站（ISS）長達9個月，如今終於迎來返家契機。SpaceX的獵鷹9號火箭將於美東時間15日晚間7時03分發射，搭載4名新任太空人，準備接替這兩名「滯留太空」的NASA成員。

綜合外媒報導，原定短暫停留的魏勒摩爾與威廉斯，因搭乘的星際客機，在去年6月升空後發生故障，NASA乾脆讓它空艙返航，把人丟在ISS等接駁車，導致兩人滯留至今。

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近日，SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）終於預計在美東時間15日發射，載著新一批太空人前往ISS，兩人最快有望於下週三回到地球。然而，這場「太空救援」其實原定於本月12日進行，卻因SpaceX地面系統出問題臨時喊卡，讓兩人又多待了三天。

值得注意的是，美國總統川普（Donald Trump）與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）今年初就曾承諾，加速這兩位太空人的返程，並指責拜登政府在此事上的拖延。此外，由於SpaceX新款太空艙的電池問題，此次任務最終改用二手的舊款太空艙，加快兩位太空人的回程進度。

在太空站超長待機9個月，兩名資深太空人並未閒著，他們負責維修太空站設備、照料植物實驗，甚至一起進行太空漫步，威廉斯更因此創下女性太空漫步最長總時數的紀錄。這段長時間滯留對兩人的家庭影響最大，魏勒摩爾的妻女與威廉斯的丈夫母親都盼望早日團聚，威廉斯更笑稱，她現在最期待的事就是「下來地面走一走」，並帶她的兩隻拉布拉多犬去散步。

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