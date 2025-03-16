強烈冷氣團來襲！週一北部探11度、東部有雨 高山有望降雪

週一強烈大陸冷氣團南下，北台灣明顯濕冷，外出注意保暖及降雨。（資料照）

2025/03/16 22:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（17日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，早晚中部以北及東北部低溫只有11到13度，其他地區15、16度左右，空曠地區更低；東半部及西半部山區有局部短暫雨，低溫和水氣配合下，高山地區有望降雪。

中央氣象署預報，週一受強烈大陸冷氣團持續影響，白天北部及東北部高溫僅13、14度，中部及花蓮16到18度，南部及台東地區18到21度，各地寒冷，夜間清晨中部以北及東北部低溫只有11到13度，其他地區15、16度左右，局部空曠地區會更低，澎湖15至18度，金門12至18度，馬祖8至13度。

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降雨方面，週一台灣東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，西半部平地轉乾，但北部雲量仍稍多；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。近期溫度水氣配合下，中部以北3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有降雪的可能，晚起各地3000公尺以上山區也有機率出現，前往山區也請多留意路面結冰及道路濕滑的情形。

氣象署表示，由於東北風明顯偏強，高雄以北、基隆北海岸、宜蘭、臺東、恆春半島局部沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有平均風6級或陣風8級以上的風力出現，澎湖局部地區有可能出現平均風9級或陣風11級；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全。

天氣風險公司表示，週一乾冷空氣持續影響，雖然全台都有機會陽光露臉，降雨機率低，但氣溫更冷，農作物須預防寒害。週二週三配合輻射冷卻效應，冷空氣來到最強，隨時有升級成寒流的可能。白天因為陽光露臉，全台高溫都可以來到16至20度左右。

紫外線方面，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空品方面，週一環境風場為偏北風至東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，南部位於下風處，污染物易累積，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一白天北部及東北部高溫僅13、14度，中南部約18至21度。（擷取自中央氣象署網站）

週一紫外線多為低量級到中量級。（擷取自中央氣象署網站）

週一空品多為普通至良好等級，南部及高屏地區短時間可能達橘色提醒。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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