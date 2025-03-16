屏東瑪家拉力賽「屏專五」掀熱潮！廖老大之子再奪最速車手

瑪家拉力賽本週末舉辦，110輛拉力賽車在屏東五道路上奔馳。（記者陳彥廷攝）

2025/03/16 22:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕RRC安全駕駛推廣中心的瑪家拉力賽上週五於瑪家「屏專五」道路熱力引爆，今天落幕，最速車手由台中琦玉車隊的廖洋及蔡岳峰掄元，「廖老大之子」廖洋成功衛冕最速頭銜。地主瑪家鄉公所為推廣觀光，除了拉力賽本身，今年還打造特產市集及邀請鄉親實際慢速試乘體驗。鄉長羅清仁指出，迎接車手及工作人員和粉絲，附近的民宿是全面住滿，也為瑪家的觀光注入活水，未來可望成為專屬定期性賽事。

「深耕有成！」羅清仁說，去年首度在瑪家鄉舉辦時，命名為「深耕瑪家拉力賽」，聚集上百輛賽車挑戰「屏專五」賽道，當時確實為鄉親帶來對屏專五的更多想像，今年賽道約8公里，直到瑪家部落的望夫崖為終點，起點則是稍微往上進入屏專五道路，與永久屋處的部落進行區隔。

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轟隆作響的引擎聲，為瑪家鄉帶來熱血沸騰的賽事氣氛，來自全國22個拉力賽車隊伍與超過110輛專業改裝賽車再度齊聚瑪家鄉禮納里社區，車輛數比去年成長超過一成，為春節之後的淡季注入新的消費力。

RRC安全駕駛推廣中心指出，今年共有超過220位專業拉力賽車手再度聚集瑪家鄉禮納里社區，讓原本寧靜的瑪卡扎亞街道，再度湧現壯觀車潮與人潮，賽事以1車2人方式進行上坡計時賽，經過兩天激烈的競賽，最後由D2琦玉車隊駕駛廖洋及領航員蔡岳峰勝出，廖洋更是蟬聯最速車手的頭銜。

羅清仁表示，會舉辦這樣的活動，就是希望車隊及廣大的親友群能夠更認識瑪家，去年辦完後，就有許多車手或車隊成員自己安排旅遊前來瑪家鄉遊玩，並居住在民宿，今年人潮比去年更多，瑪家有民宿的部落是住滿滿，連飲食也是在他們特別募集的農特產市集消費，用觀光為瑪家的在地經濟注入更多活水，經過2年的舉辦，未來可望將成為每年3月的定期性賽事，讓瑪家在傳統節慶外，打造新的季節性賽事。

瑪家拉力賽本週末舉辦，110輛拉力賽車在屏東五道路上奔馳。（記者陳彥廷攝）

瑪家拉力賽本週末舉辦，110輛拉力賽車在屏東五道路上奔馳。（記者陳彥廷攝）

瑪家拉力賽本週末舉辦，110輛拉力賽車在屏東五道路上奔馳。（記者陳彥廷攝）

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