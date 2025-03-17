8縣市低溫特報！ 北台灣白天高溫僅14度、高山有望降雪

今天北部及東北部高溫僅12到14度，氣溫偏低時間長。

2025/03/17 07:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（17日）強烈大陸冷氣團持續影響，各地天氣寒冷，針對8縣市發布低溫特報。

今日清晨及夜間北部及東北部低溫只有11、12度，其他地區13到15度，民眾請做好保暖的工作。白天北部及東北部高溫僅12到14度，氣溫偏低時間長，中部及花東約16到18度，南部則有20、21度。

請繼續往下閱讀...

天氣部分，今日各地雲量偏多，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，南部平地也有零星短暫雨。近期溫度水氣配合下，中部以北3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有可能降雪，晚間起各地3000公尺以上山區也有機會出現降雪，民眾前往山區需要多留意路面結冰及道路濕滑等現象。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二（18日）受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北部及東北部10至17度，中部11至18度，南部14至22度，花東13至19度。週三（19日）受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部仍寒冷，其他地區早晚寒冷。北部及東北部10至19度，中部11至22度，南部13至23度，花東14至19度。

週四（20日）起冷氣團減弱，白天氣溫回升，但受到輻射冷卻效應影響，各地早晚氣溫仍偏低。北部及東北部11至21度，中部12至24度，南部15至25度，花東15至24度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 13 12 ~ 17 16 ~ 21 13 ~ 16

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法