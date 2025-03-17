葉門叛軍對美航艦發射自殺無人機 美官員：全數被擊落

美國官員透露，美軍戰機16日擊落11架「青年運動」無人機，「沒有任何一架接近「杜魯門號」。圖為美軍去年2月派機空襲。（法新社）

2025/03/17 09:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日宣布，已下令對葉門叛軍「青年運動」（Houthi，另譯為胡塞武裝）發動空襲。「青年運動」宣稱美軍空襲造成數十人死亡，並已針對美軍核子動力航空母艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）發動攻擊，不過有美國官員透露，美軍16日擊落11架「青年運動」無人機，「沒有任何一架接近杜魯門號」。

根據《路透》報導，「青年運動」衛生部指出，美國的空襲行動共造成53人死亡、98人受傷。葉門首都薩那居民透露，美軍攻擊發生在青年運動領導階層多名成員居住的街區。另有兩名目擊者指稱，美軍16日攻擊塔伊茲市（Taiz）的「青年運動」軍事基地。

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針對「青年運動」宣稱的攻擊美軍航艦，一位美國官員表示，美國戰機16日擊落了11架青年運動的武裝無人機，「沒有一架接近杜魯門號」，該官員還提到，美國軍方追蹤到一枚飛彈，該飛彈在葉門海岸附近落水，但未被認為構成威脅。

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