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    82歲阿嬤榮退！彰化文化志工隊40年不倒 381人壯大

    彰化縣文化局今在圖書館舉辦志工表揚大會，場面熱情洋溢。（圖縣府提供）

    彰化縣文化局今在圖書館舉辦志工表揚大會，場面熱情洋溢。（圖縣府提供）

    2025/03/16 22:00

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣文化局志工服務團隊成軍40年，不只人數持續壯大，如今更達381人之多，就連志工表揚大會也格外熱鬧。今年全國績優文化志工與彰化縣績優志工共計37人獲獎，其中最高齡的82歲林昭枝阿嬤正式榮退，讓現場氣氛特別溫馨，縣長王惠美特別親頒榮譽獎項，感謝她多年來無私奉獻，成為南北音樂戲曲館推廣傳統樂器的靈魂人物。

    文化局今天在縣立圖書館舉行志工表揚暨隊員大會，現場志工們個個神采奕奕，看不出歲月痕跡。王惠美表示，正因為有這群充滿熱情與活力的志工，彰化的文化才能在孩子們心中扎根，進一步提升地方文化的氣息。

    這次獲得全國績優文化志工的有金質獎張鑾娥，銀質獎劉欽沂、陳雪梅，以及銅質獎的陳柏瑞、施吉松，這5名志工每位服務年資皆超過15年以上。尤其林昭枝阿嬤，年過8旬仍堅守在導覽第一線，每當學童參訪時，她總以溫柔、熱心的方式介紹樂器，深受孩子們喜愛，她笑說，「能讓年輕一代認識傳統戲曲，這就是我的快樂！」

    此外，不得不提的還有志工隊「元老級」人物蔡嘉興先生，從志工隊成立第一天便一路走來40年，始終如一的奉獻精神，令許多人敬佩。

    另有文化局績優志工榮譽獎31人，包含服務年資從3年到15年以上不等，他們默默奉獻在藝文活動、表演場館與導覽服務中。

    彰化縣文化局志工團隊自1986年成立以來，服務範圍不斷擴大，每年協助逾百場藝文活動，成為推動彰化地方文化發展的重要力量。今年志工們特別以創意表演回顧過去40年歷程，不僅向過去致敬，也期望未來繼續攜手努力，讓彰化文化更加蓬勃發展。

    志工表揚大會上，參加者個個神采奕奕，看不出歲月痕跡。（圖縣府提供）

    志工表揚大會上，參加者個個神采奕奕，看不出歲月痕跡。（圖縣府提供）

    彰化縣長王惠美（中）肯定因有這群充滿熱情與活力的志工，彰化的文化才能在孩子們心中扎根，進一步提升地方文化的氣息。 （圖縣府提供）

    彰化縣長王惠美（中）肯定因有這群充滿熱情與活力的志工，彰化的文化才能在孩子們心中扎根，進一步提升地方文化的氣息。 （圖縣府提供）

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