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    藍營提反戒嚴、反廢死公投 溫朗東：違反《公民投票法》

    國民黨主席朱立倫（中間黑衣者）率領全體國民黨立委集結於立院議場前召，宣布提出「反戒嚴及反廢死公投」提案。政治評論員溫朗東在臉書發文表示，國民黨此舉違反《公民投票法》，中選會可以直接駁回。（記者方賓照攝）

    國民黨主席朱立倫（中間黑衣者）率領全體國民黨立委集結於立院議場前召，宣布提出「反戒嚴及反廢死公投」提案。政治評論員溫朗東在臉書發文表示，國民黨此舉違反《公民投票法》，中選會可以直接駁回。（記者方賓照攝）

    2025/03/17 11:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為反制大罷免，主席朱立倫今（16日）上午率領全體國民黨立委在立法院議場前召開記者會，宣布提出「反戒嚴及反廢死公投」提案。政治評論員溫朗東在臉書發文表示，國民黨此舉違反《公民投票法》，中選會可以直接駁回。

    溫朗東提到，《公民投票法》第二條第二款明訂，公投適用於「創制」與「複決」，創制是設立新法，複決是廢除舊法，而目前政府既沒有廢死，也沒有戒嚴，因此無法公民投票。

    溫朗東表示，中華民國憲法創制複決的法理出處，來自孫中山於民國10年3月6日在中國國民黨本部特設辦事處演說《三民主義之具體辦法》：「又如立法部任立一法，人民因其不便，亦可起而廢之，此種廢法權，謂之『複決權』，言人民可再以公意決定之。又人民應有『創制權』。即人民可以公意創制一種法律。」

    溫朗東認為，國民黨的提案既沒立新法，也沒廢舊法，不是創制也不是複決，如何成立公投？溫朗東最後也直言：「國民黨被中共收買到腦子壞了，需要我這個台獨的來提醒國民黨要讀三民主義、尊重中華民國憲法，真是有夠悲哀。」

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