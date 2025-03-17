女童被誤當賊送警局 民進黨團批盧秀燕沒資格當媽媽市長

民進黨中市黨團要求盧秀燕道歉。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/17 12:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市誠品480昨發生烏龍竊盜案，警察局出動5名警察，未報哪一派出所、也未說明何時，就把魏姓媽媽及2個女兒帶到派出所，引發爭議，民進黨中市議會黨團今天上午召開記者會痛批，去年就發生警察進入校園，現今又發生警察未查證之下，動用5名警力就將母女3人帶到派出所，不符比例，痛批「將帥無能累死三軍」，去年警察未經同意進入校園，盧秀燕就說要求警方要依照SOP，但事件重演，讓人民陷於恐懼，台中市根本不幸福，要求警察局長李文章、市長盧秀燕道歉。

3月15日魏姓媽媽帶著小四及小六的女兒到誠品480，但因為小女兒到拍貼機蹲下身被誤以為拿工具要橇開偷竊，保全報警後，六分局動用3名員警及2名實習員警到現場，將母女3人帶到警局，事後竟是烏龍一場，魏媽媽更寫了一封2000字的「給市長盧秀燕的信」述明事情始末，盼盧主持公道。

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民進黨市議會黨團總召王立任、二位副總召張芬郁、張家銨、書記長張玉嬿、議員黃守達、李天生、陳淑華、林德宇等人今天在黨團召開記者會，痛批市長盧秀燕及警察局長李文章將帥無能，要求道歉，也要求教育局要對受驚嚇的女孩進行心理輔導。

王立任表示，此事警方忽略一點，未滿12歲的兒童，不論是刑法或是少年事件處理法都不適用在此事件，再加上員警並未告知盤查原因，且12歲以下兒童並不適用於司法程序之下，警方不宜將之帶進警局調查。這起事件與去年台中警方進入校園，當場帶走一名小學生的事件如出一轍，從進校園抓小學生，到現在從商場帶走國小孩童，台中警察的執法有沒有底線？盧市長應立即針對此事做出回應。

張家銨表示，不管是否誤抓，警方不應讓孩子暴露在公眾場合，如同公審處刑，她呼籲由於小朋友都未滿12歲，希望當時有目擊的民眾不要把影片PO出，這是違反兒少法，她並強調警方執法不成比例，痛批警察局對兒少法的輕忽，而現今台中酒駕如此嚴重，黑道、詐騙如此嚴重，卻出動大量人力來處理，盧秀燕還標榜是媽媽市長，痛批根本是選擇性執法。

張芬郁詢問，盧秀燕看了魏媽媽所寫的信嗎？身為台中市媽媽，一個人帶著兩個小孩，發生此事不讓人擔心害怕？所謂的幸福是浮在鏡花水月，警察法律素養出了什麼問題？老鳥帶著新鳥發生此事，員警要如何遵循。

黃守達、陳淑華、林德宇、李天生都表示，此案出現執法瑕疵，已違背警察行使法的要求，不符合比例原則，台中市的幸福城市是假象，質疑警察國家要在台中市復辟了嗎，不止警紀喚散、法紀不彰，質疑向財團靠攏，盧秀燕根本不配當市長媽媽，要求盧秀燕要出來說明，並跟警察局長李文章道歉。

教育局表示，該學生今日正常到校，學校今日主動關心該名學生並連繫家長了解相關的輔導需求，並請班級導師加強關懷注意學生，亦會視學生狀況連結輔導資源，避免事件影響學生心理。

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