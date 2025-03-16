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    台南新營波光節落幕 19萬人遊賞天鵝湖

    2025新營波光節今晚落幕，天鵝湖畔燈節吸引19萬人次遊賞，重新詮釋新營的城市記憶。（南市文化局提供）

    2025新營波光節今晚落幕，天鵝湖畔燈節吸引19萬人次遊賞，重新詮釋新營的城市記憶。（南市文化局提供）

    2025/03/16 21:59

    〔記者王涵平／台南報導〕2025新營波光節今晚落幕，天鵝湖畔燈節吸引19萬人次遊賞，重新詮釋新營的城市記憶。

    南市文化局表示，波光節以「路徑之間」為主題，延伸出「時代文化—城市社會—生活體驗」3個子題，展出8件主題作品，將新營天鵝湖公園打造成光影交織的藝術舞台。

    策展團隊「作日製作」黃裕銘表示，透過欣賞、理解這些作品，觀眾就像走在城市裡的漫遊者，重新觀看日常的細節，並感受新營獨特的歷史與文化背景，無論是水幕投影還是燈光裝置，都蘊含「空間—社會—人」之間的互動與共鳴。

    波光節策劃一系列與在地社群合作的活動，包括天鵝湖生態導覽、新營特色書店的藝術家座談與工作坊等，讓民眾在欣賞燈光藝術的同時，也能深入了解新營的文化與歷史。

    新營波光節自2024年首度舉辦後，迅速成為全國熱點，並在國際上獲得高度肯定，榮獲了國際繆思設計大獎公共空間金獎，與月津港燈節共同成為北台南的文化盛事。

    文化局代理局長林韋旭指出，2025新營波光節不僅是一次視覺的饗宴、一次跨越時間與空間的文化之旅，更創造一條濕地生態與光影藝術共舞的漫遊路徑，將新營的美展現在全國民眾眼前。

    2025新營波光節今晚落幕，天鵝湖畔燈節吸引19萬人次遊賞，重新詮釋新營的城市記憶。（南市文化局提供）

    2025新營波光節今晚落幕，天鵝湖畔燈節吸引19萬人次遊賞，重新詮釋新營的城市記憶。（南市文化局提供）

    2025新營波光節今晚落幕，天鵝湖畔燈節吸引19萬人次遊賞，重新詮釋新營的城市記憶。（南市文化局提供）

    2025新營波光節今晚落幕，天鵝湖畔燈節吸引19萬人次遊賞，重新詮釋新營的城市記憶。（南市文化局提供）

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