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    無恥！中網友稱島嶼垃圾山是從台灣漂過去 結果是島民亂丟垃圾

    中國福建省漳州市龍海區港尾鎮浯嶼村（浯嶼島），被踢爆堆積成山。（圖擷自bilibili）

    中國福建省漳州市龍海區港尾鎮浯嶼村（浯嶼島），被踢爆堆積成山。（圖擷自bilibili）

    2025/03/17 10:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕無恥至極！中國福建省漳州市龍海區港尾鎮浯嶼村（浯嶼島），3月4日被環保網紅踢爆島上有一處靠海區域垃圾堆積成山，有中國網友潑髒水指稱「台灣扔的沖過來的吧」，但最後發現這其實是島上民眾長年亂丟垃圾所造成。

    從中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）上的影片可以看到，環保網紅在島上看到垃圾山後「心都碎了」，無人機拍攝畫面顯示大量垃圾就堆積在海邊，他當下就立即打電話給漳州市12345（便民熱線）舉報。

    環保網紅事後透露，當地政府於3月6日已派出百名人力以人工方式清運垃圾，將一包包廢棄物用船隻載送到中國本土處理，7日更出動挖土機等大型機具清理，不過由於現場垃圾眾多、地形陡峭還需要一段時間。

    這則消息也引起了媒體注意，中媒《澎湃新聞》前往了解後，得知浯嶼島上常住人口約有4000人，近年來隨著旅遊業的發展，導致日常生活、建築廢棄物不斷增加。

    據了解，浯嶼島原本還有焚化爐可以使用，但由於村民並未進行垃圾分類導致焚化爐數次故障，並在數年前完全損壞，而垃圾轉運費用太過高昂，因此當地人就開始把垃圾丟在焚化爐旁的山崖，就這樣越丟越多累積到了現在。

    中國網友對此議論紛紛，有人一度想把髒水潑到台灣身上，還有人直說如果是日本或其他外國人害的，受到關注的程度會更高，但沒想到是島民自己所造成。另外，有一些福建人也跑來留言，透露其他島嶼也有垃圾堆積的問題。

    垃圾山空拍相當驚人。（圖擷自bilibili）

    垃圾山空拍相當驚人。（圖擷自bilibili）

    有中國網友潑髒水指稱垃圾是「台灣扔的沖過來的吧」。（圖擷自bilibili）

    有中國網友潑髒水指稱垃圾是「台灣扔的沖過來的吧」。（圖擷自bilibili）

    浯嶼島地理位置。（圖擷自Google地圖）

    浯嶼島地理位置。（圖擷自Google地圖）

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