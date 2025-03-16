喊金門設解放軍紀念碑遭抨擊 胡敏珍：出發點是人道關懷

胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍（右）這幾年，常協助在台灣身故的老兵，循小三通返回中國落葉歸根。（記者吳正庭攝）

2025/03/16 22:45

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823砲戰指揮官胡璉孫女胡敏珍 宣稱要在金門設立解放軍紀念碑

〔記者吳正庭／金門報導〕金門已故首任司令官胡璉將軍的孫女胡敏珍在抖音帳號上傳影片，宣稱要在金門把1塊刻有解放軍陣亡人員名字的石碑「立起來」，網友看到消息後痛批是「不肖子孫」。她今天澄清說，她的意思被扭曲了，她的出發點只是基於人道關懷。

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胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍影片中站在1塊寫滿人名石碑前說，「1949年金門戰役（古寧頭戰役），就是有這些解放軍的將領們，現在由我們促進會想辦法要處理，把這些將士們的名字還有這個碑全都立起來。」，她並在片尾高喊「兩岸一家親，加油！」

這段影音引發網友抨擊：「人家還要武統呢，還幫敵人立碑勒，頭殼壞了了」、「舔共」、「妳阿公會掐死妳」，還有人氣罵，若依照這種「幫侵略者立碑」的邏輯，乾脆叫中國在境內廣設日軍將士戰歿紀念碑算了。

胡敏珍受訪時喊冤，她說，「我的立場很堅定」、「中華民國是爺爺那一輩打仗留下來的」、「我是反共不反中」，「我在台灣生的，是中華民國的子民，當然支持中華民國。」

她引用好友「桂天」的話指出：「如今俄烏仍在交戰的雙方都可以交換生囚死俘，更何況台海兩岸硝煙已沈寂數十年，早該以人道精神讓兩造陣亡的軍人回到各自的故鄉。」；另一方面，她為兌現以前爺爺答應帶老兵回中國老家的承諾，這幾年，她一直

在協助在台灣身故的老兵，循小三通返回中國落葉歸根。

胡敏珍所指的解放軍紀念碑，是一座長約8公尺、寬、高各約3公尺的石碑，多年前由一群關心兩岸老兵的熱心人士籌建，暫時置放在長寮重畫區草地，一直用塑膠布蓋住，在日曬雨淋下，塑膠布已經破損。

胡璉將軍和平公益促進會理事蔡建偉說，胡敏珍的影片是在農曆年前在金門拍攝；其實金門的太武山公墓、古寧頭萬善祠，本就供奉著古寧頭等戰役陣亡的將士，也隨時可供民眾前往表達對先賢、先烈的追念。

胡璉將軍和平公益促進會理事蔡建偉所指之處，就是刻有中國解放軍名字的石碑。（記者吳正庭攝）

胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍影片中所站的一塊石碑上，刻滿人名。（記者吳正庭攝）

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