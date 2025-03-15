華盛頓改頭換面？川普喊美國首都「無犯罪」 打造成全球焦點

美國總統川普近日宣布，他已下令全面整頓華盛頓特區，誓言將美國首都打造成「全球矚目的焦點」。（法新社）

2025/03/15 22:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日宣布，他已下令全面整頓華盛頓特區，誓言將美國首都打造成「全球矚目的焦點」。川普在司法部發表談話時強調，他不希望來訪的外國領導人看到聯邦建築周圍的帳篷和塗鴉，損害美國形象。

綜合外媒報導，川普說，「我們正在清理這座城市，恢復偉大首都的榮耀。我們不會容忍犯罪，塗鴉將被清除，帳篷正在拆除，各部門正全力合作。」自回到白宮後，他已下達指示，確保國家元首訪美時，不會看到任何影響市容的不雅景象。

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川普特別提到，過去10天內，印度總理莫迪（Narendra Modi）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）相繼訪美。為確保這些領導人不會見到帳篷、塗鴉、破舊路障及坑洞，他特意調整了行車路線，確保城市景觀呈現最佳狀態。

川普也高度讚揚華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）在整頓市容方面的努力，稱讚她「做得很好」。他舉例，國務院對面曾經聚集大量帳篷，經過清理後，現已完全拆除。鮑賽市長近期也宣布移除了2020年在白宮前設立的「黑人的命也是命」街頭壁畫。

然而，川普話鋒一轉，警告華盛頓市政府，「如果他們做不到，我們將不得不接管，由聯邦政府管理。」暗示聯邦政府可能直接介入華盛頓特區的治理。他隨後補充，「目前看來他們做得不錯，我希望他們能夠持續保持。」

川普強調，他的最終目標是讓華盛頓特區成為「無犯罪的首都」。「當人們來到這裡，他們不會被搶劫、槍擊或襲擊。他們將擁有一個更乾淨、更安全的首都，而這不會花費太長時間。」

值得注意的是，印度總理莫迪2月13日訪問白宮，與川普雙邊會談，成為川普今年1月就職以來接待的第四位外國領袖。在川普第二任期不到一個月內，他已會晤以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、日本首相石破茂、約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）、法國總統馬克宏及英國首相施凱爾。

川普長期批評華盛頓特區的治安與遊民問題，並支持國會通過一項撥款法案，該法案可能導致華盛頓特區地方預算削減10億美元，引發地方官員強烈反彈，甚至令部分共和黨議員感到意外。

儘管如此，川普說，他與鮑賽市長相處融洽。鮑賽曾稱華盛頓特區為「世界級城市」，但她與川普在第一個任期內曾發生激烈對立，當時她在通往白宮的街道上漆上「黑人的命也是命」標語，而該標語已在川普第二任期內被移除。

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