超扯畫面曝光！賓士引擎蓋全掀遮視線盲飆逃竄 網驚：傳說中車神？

賓士車引擎蓋明顯遮蔽視線，駕駛竟仍狂飆逃竄。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/03/16 20:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方16日下午盤查一輛疑懸掛假車牌的賓士車，駕駛打開引擎蓋假裝配合時，突然跳上駕駛座猛踩油門，完全無視前方豎起引擎蓋，以近乎盲飆方式狂竄，街頭呼嘯過程被民眾拍下上傳社群，網友說「引擎蓋都遮住了還能狂飆，這是傳說中的車神嗎？」，警方表示，將持續追緝到案究責。

台中市第二分局晚間說明案情指出，案發在今天下午3時30分許，該分局文正所員警解送人犯返程途中，於西區篤行路段發現一輛灰色賓士車逆向違停超商前，上前盤查，經查詢該車車籍資料，發現與其車輛顏色明顯不符，立即要求男性駕駛打開引擎蓋，然就在警方檢視其車身編號時，該駕駛突然跳上駕駛座駕車逃逸。

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警方見狀立即通報攔截圍捕，並在該車後方保持安全距離處尾隨待機，惟該車持續出現危險駕駛行為，員警為避免危害其他用路人及自身安全，最後在西屯路與英才路口附近停止追逐，目前仍持續追緝在逃駕駛，將進一步查緝到案釐清案情究責。

警方表示，針對該案將持續調查是否懸掛偽造車牌，如有涉及刑責部分，將依法究辦，另就該名駕駛涉及危險駕駛部分，將於調查後依法製單舉發；第二分局長鍾承志表示，使用偽造車牌除可依道路交通管理處罰條例處10800元罰鍰外，還會觸犯刑法行使、偽造變造特種文書等罪，最高可處1年有期徒刑，呼籲民眾切勿心存僥倖。

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