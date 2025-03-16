台東卑南龍過脈2車對撞駕駛輕傷 又疑是違規超車釀禍

2車車頭撞爛、各據路面一側，特別是駕駛座受損嚴重，但因繫安全帶無大礙。（民眾提供）

2025/03/16 21:39

〔記者劉人瑋／台東報導〕今晚6時許，台東卑南鄉龍過脈一帶發生嚴重車禍，可能又是因為台9線長期易塞車，駕駛受不了而超車，卻發現來車又閃避不及，與對向車輛對撞，2車車頭全毀，可見撞擊力道之大，但幸運的是，二車乘客、駕駛皆有繫上安全帶，僅輕傷。

現場2車對撞後還車體平旋、各據車道各一邊，車頭皆已全毀，許多路過駕駛驚駭，「莫非人已意外身故？」所幸人員皆輕傷，起初甚至不打算送醫，報案時也僅是A3車禍、僅有車損，稍後因擔心恐有後疑症才又雙雙送醫，車禍改成A2人員受傷等級的交通意外。警方表示，車頭撞得再爛，只要有繫好安全帶就多一層保障。

請繼續往下閱讀...

警方初步調查，南下的盧姓駕駛（30歲）所開黑色自小客因超車駛入對向車道，未料與北上的鄭姓駕駛（46歲）、藍色自小客對撞，該路段為雙黃線、不得超車，盧某明顯違規，詳細肇事原因仍待調查。

龍過脈一帶不僅多雙黃線又逢彎路，該路段歷來有多起重大車禍、死傷難計，多因超車而起，由於台9線在台東市往卑南多雙線道，路窄又多雙黃線、難以超車，但凡重車或是「路隊長」出沒經常排出長龍，公路單位已著手在台9線在卑南鄉賓朗以北多處開闢花東縱谷公路安全景觀大道，採分段施工，預計屆時雙向皆有2車道與1慢車道，應對用路品質有相當提升。

2車車頭撞爛、各據路面一側，特別是駕駛座受損嚴重，但因繫安全帶無大礙。（民眾提供）

2車車頭撞爛、各據路面一側，特別是駕駛座受損嚴重，但因繫安全帶無大礙。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法