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    救災添新戰力！ 13搜救犬隊通過IRO中、高級測驗

    2025年全國災害搜救犬IRO國際評量測驗於今天下午正式落幕，來自全台各地的搜救犬隊伍齊聚一堂，經過3天的分級測驗，共有13隻搜救犬通過A、B（中、高級）評量。（消防署提供）

    2025年全國災害搜救犬IRO國際評量測驗於今天下午正式落幕，來自全台各地的搜救犬隊伍齊聚一堂，經過3天的分級測驗，共有13隻搜救犬通過A、B（中、高級）評量。（消防署提供）

    2025/03/16 19:30

    〔記者陸運鋒／新北報導〕2025年全國災害搜救犬IRO國際評量測驗於今天下午正式落幕，來自全台各地的搜救犬隊伍齊聚一堂，經過3天的分級測驗，共有13搜救犬隊通過A、B（中、高級）評量，不僅是對搜救犬訓練成果的驗證，更是替我國注入新搜救能量與國際標準接軌展現。

    消防署特種特搜隊表示，今年來自官方及民間單位，共有34隊災害搜救犬報名參加評量，經過3天嚴苛的考試，總計有2隊通過V級（初級）、6隊通過A級（中級）、 7隊通過B級（高級）評量，而通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，成為正式的搜救犬，也期勉大家再接再厲，提升搜救犬的效能，保障民眾安全。

    災害搜救犬的培訓與考核向來是國際搜救標準的重要一環，台灣在歷年來的國際救援行動中表現亮眼，屢次獲得國際肯定，本次測驗進一步提升台灣與國際搜救犬組織（IRO）的合作關係，讓我國搜救犬隊伍能與國際標準接軌，持續精進訓練技術。

    此外，透過這次評量，來自各地的領犬員與搜救專家能夠相互學習、交流經驗，不僅提升台灣搜救犬隊的專業能力，也為未來可能發生的國內外救援任務，奠定更扎實的基礎。

    今年共有34隊災害搜救犬報名參加評量，總計有2隊通過V級（初級）、6隊通過A級（中級）、 7 隊通過B級（高級）評量，而通過A、B級的犬隻將可成為正式的搜救犬。（消防署提供）

    今年共有34隊災害搜救犬報名參加評量，總計有2隊通過V級（初級）、6隊通過A級（中級）、 7 隊通過B級（高級）評量，而通過A、B級的犬隻將可成為正式的搜救犬。（消防署提供）

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