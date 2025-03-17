強烈冷氣團影響還要冷4天！入夜低溫下探7度

明至週四受強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻加成，部分地區仍將出現7度左右的最低氣溫。（資料照）

2025/03/17 09:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（17日）晨中部山區有局部雨、花東零星飄雨，本島各縣市的最低氣溫為出現在新北五股區9.7度，各地區平地的最低氣溫約在10至13度之間，明（18日）至週四（20日）受強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻加成，部分地區仍將出現7度左右的最低氣溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地區平地大都晴時多雲，中部山區及花東有零星降雨的機率；白天在陽光下或不覺冷，但早晚氣溫低，應注意保暖。各地區氣溫為：北部10至18度、中部11至21度、南部13至25度、東部11至24度。

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明至週四受強烈大陸冷氣團影響，各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨的機率，白天在陽光下不覺冷，入夜及清晨、因輻射冷卻加成，氣溫降得很低，冷空氣雖略調弱，部分地區仍將出現7度左右的最低氣溫。

吳德榮提醒，連續多天、日夜氣溫都有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者應特別注意調適、以保健康。

預估週五（21日）白天起至下週三（26日）各地晴朗無雲，冷空氣漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大，清晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫，應持續注意；下週一（24日）起白天暖如夏，高溫又回到30度以上。

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