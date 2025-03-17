支持者不滿黨內高層 《CNN》民調：民主黨支持率跌至歷史新低

《CNN》民調結果顯示，民主黨支持率降至歷史新低，僅有29％。（歐新社）

2025/03/17 10:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）近期委託獨立機構「SSRS」進行美國兩黨支持度民調，民調結果顯示，民主黨支持率降至歷史新低，僅有29％，民調認為，部分原因來自於民主黨支持者對黨內失望的負面評價。

根據《CNN》報導，民主黨支持度下滑至29％，是《CNN》自1992年進行民調以來的歷史最低點，相比和川普2021年1月結束第一任期時的49％支持度，下降了20個百分點，而共和黨目前的支持度為36％。

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政治傾向偏向民主黨的美國成年人中，有52％認為民主黨領導層目前正把黨帶向錯誤的方向，絕大多數民主黨人認為川普過於極端，但被問到「哪一位民主黨領袖最能體現黨內核心價值」時，有10％支持者認為是紐約州聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、9％認為是前副總統賀錦麗、8％認為是佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），除此之外，有30％的民主黨支持者在回答此問題時「說不出人選」，一名受訪者坦言：「這就是問題所在。」

民調顯示，民主黨支持者對於黨內不滿相較於共和黨高，只有63％的民主黨支持者對民主黨抱持正面看法，相比1月的72％、拜登上任初期的81％有所下降。相較之下，有79％共和黨支持者對共和黨抱持正面看法。

此項民調於3月6日至9日針對1206名美國成年人進行調查，抽望誤差為正負3.3個百分點。

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