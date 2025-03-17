為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    支持者不滿黨內高層 《CNN》民調：民主黨支持率跌至歷史新低

    《CNN》民調結果顯示，民主黨支持率降至歷史新低，僅有29％。（歐新社）

    《CNN》民調結果顯示，民主黨支持率降至歷史新低，僅有29％。（歐新社）

    2025/03/17 10:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）近期委託獨立機構「SSRS」進行美國兩黨支持度民調，民調結果顯示，民主黨支持率降至歷史新低，僅有29％，民調認為，部分原因來自於民主黨支持者對黨內失望的負面評價。

    根據《CNN》報導，民主黨支持度下滑至29％，是《CNN》自1992年進行民調以來的歷史最低點，相比和川普2021年1月結束第一任期時的49％支持度，下降了20個百分點，而共和黨目前的支持度為36％。

    政治傾向偏向民主黨的美國成年人中，有52％認為民主黨領導層目前正把黨帶向錯誤的方向，絕大多數民主黨人認為川普過於極端，但被問到「哪一位民主黨領袖最能體現黨內核心價值」時，有10％支持者認為是紐約州聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、9％認為是前副總統賀錦麗、8％認為是佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），除此之外，有30％的民主黨支持者在回答此問題時「說不出人選」，一名受訪者坦言：「這就是問題所在。」

    民調顯示，民主黨支持者對於黨內不滿相較於共和黨高，只有63％的民主黨支持者對民主黨抱持正面看法，相比1月的72％、拜登上任初期的81％有所下降。相較之下，有79％共和黨支持者對共和黨抱持正面看法。

    此項民調於3月6日至9日針對1206名美國成年人進行調查，抽望誤差為正負3.3個百分點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播