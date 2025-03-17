台灣產業將「東拓」全球 賴清德：與民主夥伴共同應對威權擴張

總統賴清德表示，台灣的產業將從過去的「西進」、「南向」、「北合」，進一步跨越太平洋，東拓至美洲及全球各地，台灣也會和民主夥伴一起努力，強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。（資料照）

2025/03/17 09:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕第8屆「玉山論壇」（2025 Yushan Forum）今日上午舉行開幕式，總統賴清德致詞表示，台灣的產業將從過去的「西進」、「南向」、「北合」，進一步跨越太平洋，東拓至美洲及全球各地，台灣也會和民主夥伴一起努力，強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。

本屆玉山論壇主題為「新南向+：台灣、印太與新世界」（New Southbound Policy+: Taiwan, the Indo-Pacific, and a New World）。

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賴清德表示，玉山論壇不僅是「新南向政策」的重要平台，更在過去8年，累計來自台灣及全球28國，超過3600位人士與會，加深了台灣和世界各國的連結；如今，新南向政策在經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結上，都取得豐碩的成果。

賴清德表示，玉山論壇未來將肩負傳承與轉型的重大使命，除了把過往累積的共識，轉化為與區域國家緊密合作的行動方案，更要和世界的友好夥伴，推進共榮合作的執行計畫，期待實現「從台灣放眼新世界，在新世界看見台灣」。

賴清德指出，台灣現在不只有國際社會肯定的民主成就，也有半導體等科技產業，在全球民主供應鏈重組及經濟秩序重新建構的過程中，能夠發揮關鍵作用；台灣將在半導體矽島的基礎上，加速促成AI產業創新、產業AI應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」，並落實在發展量子科技及精準醫療等前瞻科技領域，打造具有高度競爭力與創新力的產業生態系。

賴清德說，政府也會發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型和淨零轉型的雙軸力量，協助中小企業升級轉型。

賴清德表示，台灣的產業將從過去的「西進」、「南向」、「北合」，進一步跨越太平洋，東拓至美洲及全球各地，達到「立足台灣，布局全球，行銷全世界」，台灣會持續走向世界，也歡迎世界走進台灣，台灣會和民主夥伴一起努力，強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。

最後，賴清德說，玉山是台灣最高峰，象徵堅韌不拔的精神，面對全球轉型、變動的關鍵時刻，我們除了透過玉山論壇分享經驗，更要為彼此國家的交流合作，奠定更穩固的基礎，共創區域的穩定及全球的繁榮。

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