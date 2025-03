台灣產業將「東拓」全球 賴清德：與民主夥伴共同應對威權擴張

總統賴清德表示,台灣的產業將從過去的「西進」、「南向」、「北合」,進一步跨越太平洋,東拓至美洲及全球各地,台灣也會和民主夥伴一起努力,強化非紅供應鏈及數位團結,共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。(資料照)

2025/03/17 09:56

〔記者黃靖媗/台北報導〕第8屆「玉山論壇」(2025 Yushan Forum)今日上午舉行開幕式,總統賴清德致詞表示,台灣的產業將從過去的「西進」、「南向」、「北合」,進一步跨越太平洋,東拓至美洲及全球各地,台灣也會和民主夥伴一起努力,強化非紅供應鏈及數位團結,共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。

本屆玉山論壇主題為「新南向+:台灣、印太與新世界」(New Southbound Policy+: Taiwan, the Indo-Pacific, and a New World)。

賴清德表示,玉山論壇不僅是「新南向政策」的重要平台,更在過去8年,累計來自台灣及全球28國,超過3600位人士與會,加深了台灣和世界各國的連結;如今,新南向政策在經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結上,都取得豐碩的成果。

賴清德表示,玉山論壇未來將肩負傳承與轉型的重大使命,除了把過往累積的共識,轉化為與區域國家緊密合作的行動方案,更要和世界的友好夥伴,推進共榮合作的執行計畫,期待實現「從台灣放眼新世界,在新世界看見台灣」。

賴清德指出,台灣現在不只有國際社會肯定的民主成就,也有半導體等科技產業,在全球民主供應鏈重組及經濟秩序重新建構的過程中,能夠發揮關鍵作用;台灣將在半導體矽島的基礎上,加速促成AI產業創新、產業AI應用,全力推動台灣成為「人工智慧之島」,並落實在發展量子科技及精準醫療等前瞻科技領域,打造具有高度競爭力與創新力的產業生態系。

賴清德說,政府也會發展創新驅動的經濟模式,透過數位轉型和淨零轉型的雙軸力量,協助中小企業升級轉型。

賴清德表示,台灣的產業將從過去的「西進」、「南向」、「北合」,進一步跨越太平洋,東拓至美洲及全球各地,達到「立足台灣,布局全球,行銷全世界」,台灣會持續走向世界,也歡迎世界走進台灣,台灣會和民主夥伴一起努力,強化非紅供應鏈及數位團結,共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。

最後,賴清德說,玉山是台灣最高峰,象徵堅韌不拔的精神,面對全球轉型、變動的關鍵時刻,我們除了透過玉山論壇分享經驗,更要為彼此國家的交流合作,奠定更穩固的基礎,共創區域的穩定及全球的繁榮。

