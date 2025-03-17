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    中國宣稱遭台灣駭客滲透 公開4名現役軍人個資

    中國國家安全部指稱台灣資通電軍對中國展開網路攻擊和滲透活動。（路透）

    中國國家安全部指稱台灣資通電軍對中國展開網路攻擊和滲透活動。（路透）

    2025/03/17 10:03

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家安全部發布消息，指稱台灣資通電軍自2017年6月成立以來，就對中國展開網路攻擊和滲透活動，中共國安單位經過調查後，已鎖定4人身分並公開個資，同時也列出入侵手段。

    中國國家安全部表示，台灣資通電軍專門組建「網路戰聯隊」，同時還找來社會駭客、網路安全公司作為外部協力，滲透中國供水、供電、天然氣、供熱、通訊、網路攝影機等關鍵基礎設施，並向中國黨、政、軍、企重點單位發送釣魚和反宣傳電郵。

    中國國安部指出，台灣資通電軍會侵入直播平台、連網電子螢幕、IP廣播系統、門戶網站帳密，取得控制權後插播反宣傳影片和照片。此外，中國國安部還指控資通電軍豢養大量機器人帳號，在網路上伺機傳播假消息、操縱輿情。

    中國國安部說，資通電軍自2023年起，又以「匿名者64」組織等名義，在網路社群平台散播假消息。

    事實上，中國去年9月就宣稱「匿名者64」是隸屬於台灣資通電軍的「網路戰聯隊網路環境研析中心」，當時就遭到該組織嘲弄，我軍方也強調網路戰聯隊是負責國防資訊及網路安全維護，中共的說法並非事實。

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