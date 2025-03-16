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    北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

    北馬其頓一家夜店今天凌晨發生大火，導致至少59人喪命、155人受傷。（歐新社）

    北馬其頓一家夜店今天凌晨發生大火，導致至少59人喪命、155人受傷。（歐新社）

    2025/03/16 22:02

    〔中央社〕北馬其頓一家夜店今天凌晨發生大火，導致至少59人喪命、155人受傷，當局指出火災似乎是由舞台上的煙火裝置引起，並宣布對4名相關人士發出逮捕令。

    法新社報導，當局表示155名傷者已被送往北馬其頓各地醫院，其中有18人情況危急。部分重傷者將被送至其他歐洲國家接受治療。

    今天凌晨3點左右，北馬其頓首都史高比耶（Skopje）以東約100公里處城鎮科查尼（Kocani）一家迪斯可舞廳Club Pulse發生火災，這家夜店當時擠滿1000多人，大部分是去觀賞嘻哈雙人團體DNK表演的年輕粉絲。

    北馬其頓內政部長托斯科夫斯基（Pance Toskovski）指出，火災可能是因使用「用於演唱會燈光效果」的煙火裝置而引發。他與總理米可斯基（Hristijan Mickoski）一同視察了現場。

    托斯科夫斯基說：「火星噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳，並產生濃煙。」

    托斯科夫斯基宣布，已對與這起慘劇相關的4名人士發布逮捕令，並就這起事件展開刑事調查。北馬其頓當局並未提供關於被發布逮捕令者的進一步詳細資訊。

    鄰近國家的領導人伸出援手，保加利亞、希臘及阿爾巴尼亞總理均表達慰問及願意提供協助。

    北馬其頓有意加入歐洲聯盟（EU），歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也在社群媒體X平台談到，她「對這場悲慘的火災深感悲傷」，「歐盟與北馬其頓人民同感悲痛」。

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