中國國安部借古論今 暗批習近平窮兵黷武

中國國家安全部昨在微信發文，似乎暗批習近平仍在「強軍」和「備戰打仗」，不顧老百姓生活困苦。（美聯社檔案照）

2025/03/16 21:08

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國經濟持續疲困，房地產市場仍在谷底盤旋，青年失業率居高不下之際，北京當局的軍費持續上升，對週邊國家的恫嚇也從未停歇，凸顯中共窮兵黷武的好戰心態。中國國家安全部3月15日在微信公眾號發布題為「漢朝：經濟興衰與國家安全啟示錄」的評論文章，借用漢朝從盛極一時最終走向滅亡的歷史，指出窮兵黷武拖累經濟，「漢朝的衰落是自漢武帝開始的」，強調「經濟安全是國家安全的基礎」，似乎在暗批習近平仍持續在「強軍」和「備戰打仗」，不顧老百姓生活困苦。

文章指出，漢朝初年從政治、經濟、民生等各個層面，推行有利於生產發展的政策，激發農民生產的熱情。其做法包括：「無為而治」休養生息、重視農桑恢復經濟、輕徭薄賦蓄養民力。

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文章表示，漢武帝時期，連年大規模的戰爭，造成軍費浩繁，財政支出龐大，出現了「用度不足」、「天下少馬」的困境，社會財富被大量消耗，「窮兵黷武拖累經濟」；此外，戰爭殺戮也直接導致了西漢人口大量減少，進一步導致漢朝經濟衰落凋敝。

文章還稱，漢武帝沒有注重經濟社會休養生息和健康發展，「簡單粗暴地對私營手工業推行高稅收政策，致使商業、手工業遭到沉重打擊」，導致大量的商人、手工業者破產，百姓苦不堪言，大大侵蝕弱化了經濟基礎。

文章最後寫道，經濟安全是國家安全的基礎，以經濟建設為中心是興國之要，只有推動經濟持續健康發展，才能築牢國家繁榮富強、人民幸福安康、社會和諧穩定的物質基礎。

根據中國財政部提出的2025年中央和地方預算草案報告，官方編列的2025年國防預算1.784665兆人民幣（新台幣8.13兆元），較前1年增加7.2%，與2023年和2024年的國防預算增幅相當，高於2020年的6.6%、2021年的6.8%與2022年的7.1%。

而中國官媒《新華社》2月21日報導，習近平簽署了解放軍「內務」、「紀律」和「隊列」 3項新修訂的軍隊「條令」，並將在4月1日施行，凸顯了習近平的窮兵黷武，同時映射了習近平對軍隊權力失控的內心恐懼。 報導稱，新修訂的這３項「條令」，以「習近平思想」為指導，著眼中共「強軍目標」、「聚焦備戰打仗」，是全體軍人共同遵守的行為準則。

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