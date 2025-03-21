本月初甫獲聘連任 56歲南投信義鄉農會總幹事何建中癌逝

南投信義鄉農會總幹事何建中本月初甫獲聘連任，不料今驚傳癌逝，享年56歲。（記者劉濱銓攝）

2025/03/21 13:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉農會總幹事何建中本月6日才獲聘連任，不料今凌晨驚傳癌症病逝噩耗，享年56歲，信義鄉農會證實並表示，今年過年前何建中就檢查出罹癌，之後病情惡化、不幸辭世，總幹事職務將由農會秘書暫代，後續會再進行總幹事遴聘作業。

信義鄉農會表示，何建中在擔任總幹事之前一直在農會的信用部工作，主要負責催款與呆帳處理，雖然業務繁重，吃力不討好，但仍堅守崗位10多年。

請繼續往下閱讀...

2021年何建中首度獲聘農會總幹事，上任後持續推動梅子節、「踏雪尋梅」賞梅季，且為了防止農產滯銷，還協助將鳳梨釋迦製成酒品，擴展農產多元加工，此外，農會信用部的存款也在其任內有所成長，並透過貸款業務增加資金與流通，績效不俗。

農會說，何建中為人謙遜，擔任總幹事也沒架子，本月初才順利獲聘連任，如今卻因病驟逝，讓農會員工相當不捨，士氣受到影響，接下來將由農會秘書暫代總幹事職務，各部門也會各司其職，確保農會業務運作正常。

南投縣政府農業處指出，信義鄉農會總幹事職務中途出缺，縣府會在收到農會的出缺公文後15天內進行總幹事候聘公告，並有5天的登記期，縣府也會組成遴選小組進行初審，再將審查結果送交農業部，待中央複審通過後就會提供合格名單，屆時縣府會將名單轉給信義鄉農會進行總幹事聘任，預計最快6月底前可產生新任總幹事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法