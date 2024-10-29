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    康芮週四、五影響最劇！吳聖宇：颱風環流大、風力全台有感

    康芮颱風逼近，日本氣象廳颱風路徑誤差圈涵蓋全台，登陸機率相當濃厚。（圖擷自日本氣象廳）

    康芮颱風逼近，日本氣象廳颱風路徑誤差圈涵蓋全台，登陸機率相當濃厚。（圖擷自日本氣象廳）

    2024/10/29 09:23

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風今（29日）晨增強為中度颱風，今、明（30日）兩天將持續往台灣東南部海面靠近，預估週四（31日）登陸，強度將達中颱上限，直到週五（11月1日）影響才會告一段落。

    天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今在臉書表示，康芮颱風目前已經有開始加速移動的趨勢，強度將會繼續增強，預估週四傍晚到入夜左右有可能在台東縣一帶登陸，預估登陸時的強度將達中颱上限等級。

    康芮中心登陸之後移動方向將逐漸北轉，週五晨前可能會在中部沿岸一帶出海，屆時強度受地形破壞會明顯減弱，暴風圈也將縮小，週五白天這段期間康芮颱風持續沿著台灣海峽北上，到了週五晚間就會離開台灣附近，整個影響逐漸告一段落。

    吳聖宇指出，康芮降雨影響最大的地方將會落在大台北東側往南的東半部地區，以及南部的南高屏、恆春半島一帶，尤其是花東以及南部山區降雨最多，有機會出現大豪雨或超大豪雨的累積雨量，中北部地區受地形屏障，降雨會相對較少一些，颱風過山後強度減弱，帶來的降雨應該也不至於太多。

    至於風力的部分因為颱風環流很大，預估將是全台灣都有感，尤其颱風中心可能直接影響的東南部、恆春半島一帶可能有12-14級或以上的強陣風，桃園以南的西半部沿海、花蓮沿海一帶也可能會有10-12級或以上的強陣風，再來就是大台北、宜蘭一帶沿海，預估也會有8-10級或以上的強陣風機會。

    吳聖宇強調，週四、五將是這個颱風對台灣風雨影響最大的時候，各地應該都很有感，要等到週六（02日）颱風減弱遠離，天氣才會恢復回東北季風型態；呼籲民眾趁今天提早先做好防颱準備，危險區域以及山區都要避免前往。

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