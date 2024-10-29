康芮來勢洶洶陳其邁示警 市民刷留言跪求別來：樹都快沒了

今年第21號颱風「康芮」來勢洶洶，在近日引發各界關注，高雄市長陳其邁昨晚也發文示警民眾留意。（圖擷自氣象署）

2024/10/29 09:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風「康芮」來勢洶洶，在近日引發各界關注，高雄市長陳其邁昨晚（28日）也發文示警民眾留意，在留言區也出現許多留言，不過細看可發現大批民眾「拜託颱風不要來」，因為今年高雄接連受災，有網友還直呼「再來高雄的樹都快沒了啦」。

今年第21號颱風「康芮」於今日凌晨兩點增強為中度颱風，預估明日至週五將會是颱風最靠近、風雨最強的時候，陳其邁昨也發文提醒，週三開始將有外圍環流影響，但由於環境氣流變化較為複雜，週四後的路徑變數仍相當大，請市民朋友持續留意氣象署最新預報資訊。

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該文發出不久也引發大批網友留言，不過與過去會熱議颱風假的內容不同，這次有大批留言都是希望颱風別再為高雄帶來災情，只見網友紛紛留言直呼「拜託颱風不要來，希望高雄平安」、「麻煩東部北上，謝謝」、「阿彌陀佛，風颱退散」、「希望不要再造成高雄的傷害了～」、「小康，不用來玩了，這裡暫時不缺水」、「上次山陀颱風真的很恐怖，願所有的災難都遠遠地消失」、「再來高雄的樹都快沒了啦，山陀兒時都倒好多，被上次搖滾區嚇到了」、「天公伯啊！讓颱風還沒到台灣就北轉」等。

「康芮」颱風來勢洶洶，高雄市長陳其邁發文示警民眾留意，在留言區也出現許多留言，細看可發現大批民眾「拜託颱風不要來」，因為今年高雄接連受災，有網友還直呼「再來高雄的樹都快沒了啦」。（圖擷自臉書）

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