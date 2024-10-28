新北學生授旗出征全國五大類技藝競賽 國手學長分享經驗

113學年度全國高級中等學校學生技藝競賽10月底陸續登場，新北市教育局副局長劉明超授旗。（新北市教育局提供）

2024/10/28 16:24

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國高級中等學校學生五大類技藝競賽今年11月初開跑，新北市教育局今天（28日）在三重商工活動中心舉辦授旗典禮，副局長劉明超勉勵338位參賽選手與指導老師。現場邀請國手學長分享選手心路歷程傳承經驗，藉由提供最高2萬元獎勵金及出國見學等誘因，期待學生爭光。

三重商工老師呂祖懿在典禮鼓勵所有選手，他當年從新莊國中畢業後選擇三重商工汽車科，求學時參與金手培訓計畫，從訓練中逐步成長後，獲得全國技能競賽汽車技術金牌，並拿下世界技職奧運等級的銀牌。他分享一路從學員成為國手的心路歷程，希望為技職教育盡一份心力。

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授旗代表林敬淳來自三重商工汽車科三年級，成為代表選手後，在培訓下掌握更多技能，期許自己能在比賽中展現所學，勇於挑戰自我，拿出超越過去的表現。

為打造頂尖人才，教育局推出青少年扎根在地就學獎學金、國際級金手培育基地與加碼金手國際見學制度與獎勵金。也提供國手就業、教甄加分及推薦公費技職師資等人才保證方案，力求培養選手從五大類技藝競賽躍升國際技能競賽國手。

三重商工老師呂祖懿將自身所學投身教育，分享國手歷程及競賽心境調適。（新北教育局提供）

授旗出征全國高級中等學校學生五大類技藝競賽，新北高工技藝競賽選手合影。（新北市教育局提供）

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