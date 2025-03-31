週二北東濕冷、金馬下探10度 雨勢入夜後趨緩

週二台灣北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區及金門、馬祖有局部短暫雨。（資料照）

2025/03/31 21:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（4/1）北部、東北部及東部天氣濕冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及東北部低溫約13至14度，其中金、馬仍有局部10度左右或以下低溫發生；台灣北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區及金門、馬祖有局部短暫雨，請民眾出門時攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週二受大陸冷氣團影響加上華南雲雨區東移影響，水氣仍多，但雨勢有愈晚愈緩和的趨勢，北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區及金、馬有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲；由於東北風偏強，台南以北至桃園、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海空曠地區及各離島有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

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溫度方面，週二中部以北及東北部低溫約13至14度，預測高溫約15到16度，南部及花東低溫約17至18度，高溫可達23至27度，中部及東部約20至21度，離島澎湖全天17至20度，金門11至18度，馬祖9至16度。

天氣風險公司指出，週二隨著低氣壓在台灣東方海面建立並逐漸遠離，水氣有開始減少的趨勢，但北部、東北部溫度仍偏涼，白天高溫還是只有15至17度左右，中部及花東地區高溫則是有20至23度，南部高溫可以來到25至26度或以上，中南部的日夜溫差很明顯，提醒南來北往或是早出晚歸的朋友仍要多加注意。

紫外線指數部分，台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」；高雄市為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週二環境風場為偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二北部、東北部及東部天氣濕冷，中部以北及東北部低溫約13至14度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」；高雄市為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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