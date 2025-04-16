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    今明仍是好天氣！西半部白天氣溫達30度 週五起變天轉雨

    晴朗的好天氣還會維持2天。（資料照）

    晴朗的好天氣還會維持2天。（資料照）

    2025/04/16 10:02

    〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣明顯回暖，各地維持晴朗的好天氣。中央氣象署指出，接下來2天仍會是穩定的好天氣，各地氣溫落在26至30度不等，且明天起夜晚、清晨氣溫也將陸續回升至20度或以上，但週五後，先後受到水氣增多及兩波鋒面影響，各地將轉為有雨的天氣。

    中央氣象署預報員張承傳指出，今明2天天氣維持穩定，各地天氣晴到多雲，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，明天午後山區也將有降雨出現，且今日白天西半部氣溫可達28至30度，東半部地區約26至27度。

    週五、週六因華南中層水氣通過，各地水氣增加，北部地區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲，且午後山區可能出現短暫雷陣雨，中部平地也會有零星降雨出現。

    週日受到鋒面通過影響，中部以北、東北部地區及南部山區有雨局部短暫陣雨或雷雨，花東也有零星降雨，其他地區則為多雲，下週一的雨區稍微縮小，但下週二隨即有另一波鋒面通過，降雨將比週日的鋒面更明顯。

    此外，張承傳說，未來一週沒有明顯的冷空氣影響，因此各地白天氣溫持續偏高，白天西半部地區大多為28至31度，東半部則落在27至28度，且明日早晚低溫也將些微提升，從17至18度提高至20度以上，後天各地夜間、清晨氣溫可維持在22至23度。

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