玄！ 罷團曝媽祖出巡經過志工突停轎「指示1件事」

「全力一擊．罷免涂權吉」近日在社群發文透露，最近他們到新屋區的保生宮擺設連署攤位時，恰逢媽祖出巡，輦轎經過志工時突然停下腳步，交代信徒拜完就去簽連署。（圖翻攝自「全力一擊．罷免涂權吉」Threads）

2025/04/14 00:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕連媽祖都開示？罷免桃園藍委涂權吉的民團「全力一擊．罷免涂權吉」近日在社群發文透露，最近他們到新屋區的保生宮擺設連署攤位時，恰逢媽祖出巡，輦轎經過志工時突然停下腳步，交代信徒拜完就去簽連署，讓志工們聽到後渾身起雞皮疙瘩，「也許這些聽起來玄之又玄，但我們相信冥冥之中，一定有什麼在守護著這片土地！」

「全力一擊．罷免涂權吉」12日在Threads發文表示，當天上午團隊到保生宮設攤連署，「恰逢媽祖鑾轎出巡，原先快速行進的隊伍，輦轎經過志工時竟停下了腳步，更直接交代一旁的信徒住戶，讓我們拜完鑾轎後直接去其家中簽連署！不僅志工們當場眼眶泛淚，團隊成員們聽後也是雞皮疙瘩爬滿身，這一切真的太不可思議！連原本預計要到來的雨水，似乎也來得更遲了一些……」

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罷團表示，「也許這些聽起來玄之又玄，但我們相信冥冥之中，一定有什麼在守護著這片土地！倒數九天！拜託了，和我們一起站出來罷！」

台大婦產科名醫施景中13日也轉發該罷團的貼文，「媽祖鑾轎停下腳步，透過中間人宣示，拜完後就去簽連叔叔（連署書）吧。如果藍白執意削弱台灣的生存競爭力，去迎合對岸所需，有朝一日，我們可能就沒有宗教自由了。媽祖的話還不聽嗎？」

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