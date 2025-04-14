為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    進喔！ 大甲媽回鑾安座破紀錄 14日凌晨1點多才進廟

    大甲鎮瀾宮正爐媽神龕今天凌晨進廟安座。 （記者歐素美攝）

    大甲鎮瀾宮正爐媽神龕今天凌晨進廟安座。 （記者歐素美攝）

    2025/04/14 01:59

    〔記者歐素美／台中報導〕「正爐媽，進喔」！大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香9天8夜，今年破紀錄，直到14日凌晨1點13分鑾轎才返回廟裡安座。

    進香人潮38年新高

    副市長鄭照新及民政局長吳世瑋及市議員李文傑皆出席安座大典。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，今天湧入大甲的民眾多達80萬人次，鎮瀾宮董事長顏清標則表示，今年大甲媽遶境進香參與人潮創38年來新高，比去年還多，這是世界三大宗教盛事之一，感謝再感謝沿途參與宮廟、信眾、點心站及志工等，但仍有缺失，未來會改進。

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香9天8夜回鑾，13日下午6點左右，大甲媽鑾轎才通過水尾橋進入大甲市區，沿途民眾大放鞭炮迎接，大批民眾跪趴地上等候鑽轎腳，人龍綿延數百公尺，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤預估13日湧入大甲的民眾多達80萬人次；大甲媽鑾轎將遶大甲城，預計子時進廟安座，不料，因香案接駕的民眾太多，行程嚴重延誤，直到14日凌晨1點13分才進廟安座。

    顏清標說，大甲媽遶境是世界三大宗教盛事之一，昨天大風大雨，致許多民眾無法「稜轎腳」，直到昨天下午4點才安排他們稜轎腳，不周到的地方很多，但我們會改進，深深感謝大家，感恩大家對大甲媽一年一度的遶境活動這麼支持，大甲媽一定會保佑台灣和平，大家安居樂業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播