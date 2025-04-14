進喔！ 大甲媽回鑾安座破紀錄 14日凌晨1點多才進廟

大甲鎮瀾宮正爐媽神龕今天凌晨進廟安座。 （記者歐素美攝）

2025/04/14 01:59

〔記者歐素美／台中報導〕「正爐媽，進喔」！大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香9天8夜，今年破紀錄，直到14日凌晨1點13分鑾轎才返回廟裡安座。

進香人潮38年新高

副市長鄭照新及民政局長吳世瑋及市議員李文傑皆出席安座大典。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，今天湧入大甲的民眾多達80萬人次，鎮瀾宮董事長顏清標則表示，今年大甲媽遶境進香參與人潮創38年來新高，比去年還多，這是世界三大宗教盛事之一，感謝再感謝沿途參與宮廟、信眾、點心站及志工等，但仍有缺失，未來會改進。

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大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香9天8夜回鑾，13日下午6點左右，大甲媽鑾轎才通過水尾橋進入大甲市區，沿途民眾大放鞭炮迎接，大批民眾跪趴地上等候鑽轎腳，人龍綿延數百公尺，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤預估13日湧入大甲的民眾多達80萬人次；大甲媽鑾轎將遶大甲城，預計子時進廟安座，不料，因香案接駕的民眾太多，行程嚴重延誤，直到14日凌晨1點13分才進廟安座。

顏清標說，大甲媽遶境是世界三大宗教盛事之一，昨天大風大雨，致許多民眾無法「稜轎腳」，直到昨天下午4點才安排他們稜轎腳，不周到的地方很多，但我們會改進，深深感謝大家，感恩大家對大甲媽一年一度的遶境活動這麼支持，大甲媽一定會保佑台灣和平，大家安居樂業。

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