4/17 威力彩連15摃下期衝3.3億！今彩539頭獎也摃龜

今晚（17日）開獎的第114000095期今彩539頭獎摃龜；第114000031期威力彩頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/04/17 22:26

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（17日）開獎的第114000031期威力彩、第114000095期今彩539，頭獎雙雙摃龜。而威力彩頭獎已連續15期摃龜，台灣彩券公司預估，下期（21日）威力彩銷售金額約0.75到0.85億元，頭獎累積獎金上看3.3億元。

第114000031期威力彩中獎號碼為「第一區：01、02、03、05、17、27。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共54注中獎，每注可得2萬元；伍獎共263注中獎，每注可得4000元；陸獎共1928注中獎，每注可得800元；柒獎共3440注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8425注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬4400注中獎，每注可得100元；普獎共4萬369注中獎，每注可得100元。

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第114000095期今彩539中獎號碼為「03、06、23、24、37」。頭獎摃龜；貳獎共280注中獎，每注可得2萬元；參獎共8353注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4915注中獎，每注可得50元。

第114000095期39樂合彩中獎號碼為「03、06、23、24、37」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共431注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7048注中獎，每注可得1125元。

第114000095期3星彩中獎號碼為「845」。壹獎共42注中獎，每注可得5000元。

第114000095期4星彩中獎號碼為「9078」。壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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