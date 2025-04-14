中國疑強摘早產兒腎臟移植 名醫曝4點「細思極恐」

近日中國早產兒腎臟做器官移植的相關報告引發台灣網友熱議。情境照，人物與本文無關。（圖／shutterstock）

2025/04/14 00:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕患有先天性心臟病的台灣歌手Tank（本名呂建中），近日高調公開去年他在中國接受亞洲首例「心和肝同期聯合移植」手術成功的消息，再次讓中國「活摘器官」、「器官買賣」等議題受到外界關注，甚至有人翻出有中國醫師將疑似強摘早產兒腎臟做器官移植的2例個案報告做成期刊，令人毛骨悚然。對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志針對前述2例個案提出4點令人「細思極恐」的質疑，最後更直呼「打這篇文章的時候，心情真的是無比沈重……」。

本身是婦產科醫師的衛福部次長林靜儀，上週六（12日）特別搜尋到外國學者對於2名中國早產兒作為腎臟器捐者的投書，還發現這2例個案在更早之前還被中國醫師寫成期刊報告，貼文曝光引發網友熱烈討論。而陳志金週日（13日）發文呼籲台灣社會大眾，「某藝人自中國移植心肝被中國媒體以此為成就大肆報導，引起台灣不少人對於中國『高度發展』、『領先全球』的器官移植議題的關注，有些討論故意混淆視聽，讓民眾也對台灣的器官移植產生疑慮，請大家放心，這幾天討論的爭議，是在討論『中國的情況』，與台灣無關，也請不要影響台灣好不容易建立起來的器官捐贈風氣、讓有意促成大愛的人產生疑慮。」

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他接著說：「某藝人是否運氣這麼好，可以同時獲得心肝移植，不在此篇的討論範圍，我們今天要討論的議題是『早產兒捐腎給成人』。早產兒的腎臟這麼小，真的可以捐給成人嗎？這個不是傳言，而是事實，是已經發表在國際醫學期刊的『案例』，就是2023年這篇（林靜儀分享），極低體重29週早產兒『捐腎』給成年人的論文，近日引發廣泛討論，該期刊應該會發現，怎麼近日這麼多台灣人下載來閱讀？」

「論文的標題強調的是『最低體重和年紀』的器官捐贈者，似乎把這個視為一項醫療上的重大『突破』或『成就』。而目前在台灣大家討論的是，這當中有沒有倫理的問題？有沒有非自願的問題？有沒有牽涉到買賣的問題？是否是計劃性、系統性的進行？早產兒是否有受到積極的搶救？」

「兩名大約29週的早產兒，體重都還不到1.2公斤，兩例都不是『腦死』後的捐贈，而是在『撤除維生』後『心跳停止』後的捐贈，『被宣告無法救治』……父母在嬰兒出生2、3天就『接受撤除維生』。是的，論文中寫的是『接受』而非『要求』，這表示，是『被動』的『接受建議』嗎？有沒受到什麼壓力呢？」

接著陳志金講述2例個案的概況，並提出4點令人「細思極恐」的質疑，「第一例早產兒的兩顆腎臟加起來才24克，捐給一位75公斤的『34歲』、『沒接受過洗腎』的年輕女性；第二例早產兒的兩顆腎臟加起來才27克，捐給一位46公斤『25歲』、洗腎六年的年輕女性。這樣的情況對於台灣的醫療來說，是『非常無法想像』的事。」

「首先，在現代新生兒加護病房照顧之下，29週的早產兒，是有很高的機率可以健康長大的。即使是病情很不樂觀，對於『滿心期待新生命到來』的父母來說，放手是很困難的事，通常就是『救到底』。能夠在出生不到3天，就做出這麼艱難的決定，到底是不是有人『故意引導』？還是中國的生命教育，讓父母就這麼的『聽天由命』？抑或父母無法負擔繼續治療的費用，不得不做這樣的選擇？在3天內，就果斷的決定。也因為他們快速的決定，腎臟沒有經過長時間的缺血，功能得以保存，可以用作捐贈。」

「第二，受贈者都很年輕，洗腎年齡都很短，有一位甚至還沒洗過腎？這個我們真的無法想像！是中國等待換腎的人很少？還是腎臟來源很多？讓她們的等待順序可以這麼快排到？還是她們太幸運了，這兩名早產兒，就只能配對到她們？沒有洗過腎，就能夠換腎？這個很難想像，不免讓人想到，是不是有經過什麼『刻意』的安排？」

「第三，器官捐贈，從通報、配對等等作業，都需要時間，這樣的效率，如果沒有『提前準備』，真的是很驚人！第四，.最後，有注意到嗎？兩位早產兒都是女嬰，這是不是只是一種巧合？這或許對他們來說是習以為常的事？還是無法討論的事？但是，在自由民主的台灣，相信有很多醫療人員，心中都存在著許多無法理解的事，打這篇文章的時候，心情真的是無比沈重……」

最後陳志金分享台大醫院小兒部陳倩儀醫師針對這2例個案提出的2個重點，其一為「早產兒『沒救，但是腎臟可以用』，這件事是極不可能存在的事」，其二為「早產兒根本不可能有足夠的血讓她在出生後才去做配對」，陳志金懷疑，第一點「要不是早產兒是在健康情況下被摘器官，就是論文造假」，第二點「則是有可能事先就配對好了」。

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