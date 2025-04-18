國民黨衝北檢抗議蔣萬安喊倒閣 吳靜怡分析：拖全台立委、民眾黨下水

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（中）到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

2025/04/18 10:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨號召群眾包圍北檢，一度爆發民眾推倒拒馬衝突。對此媒體人吳靜怡表示，蔣萬安終究是自私的，有部分立委在二階是不一定會通過的，此時此刻不經過朱立倫同意而喊「倒閣」就是嗆明了，新北、台北、台中因為會被罷，所以全台灣立委和民眾黨都要一起拖下水，可悲的國民黨，終究毀在自己又貪又懶的手中。

吳靜怡在臉書PO文表示，國民黨面臨涉嫌組織型犯罪，蔣萬安主張提倒閣，朱立倫提出要遊行，黃國昌會支持倒閣嗎？威風小藍八瞬間恐怕會被打趴，改選後，一席不分區都沒有；韓國瑜會支持倒閣嗎？國會結構會被改變，院長直接沒有；蔣萬安直接衝著傅崐萁，沒有傅崐萁總召帶隊大鬧國會，哪裡來的大罷免！

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吳靜怡指出，一個班級，有人抄答案作弊、有人代寫完交卷，學務處接獲檢舉轉給訓導處追查，結果班長帶著一群人包圍訓導處，喊著教育失敗！昨天上演的就是百年大黨最難看的違法集會，因為犯罪還是存在，這套路連民眾黨都在笑你們，這麼多位被告，難道不是整個政黨涉嫌集體作弊嗎？已經有夠無恥了，還要刻意製造情緒的悲憤！

吳靜怡續指，請問徐巧芯，1月底的那天，妳不是說：「我們都準備好了啊！」請問一下，黃呂錦茹有沒有跟你們委員說什麼？妳說的「準備」是準備什麼？又在妳講出這句話之前，難道妳和羅智強不知道青年軍他們一開始本來想用「連署意向書」做做樣子嗎？王鴻薇哭什麼哭？我不是不認識妳，妳其實私下人還算挺溫柔，那眼淚絕對不是為了妳自己，而是妳真的焦慮，非常擔心。

吳靜怡怒批，朱立倫不要再欺騙支持者了，有沒有人在背後策謀「以罷制罷」？各黨部有沒有詢問立委們的意願，然後各黨部才擁有權限使用黨員名冊去執行，誰下令徵詢各黨部呢？為什麼朱立倫要繼續包庇違法的人，用欺瞞支持者的方式要他們情緒高昂的上街頭？這樣做，只是讓所有國民黨支持者丟臉！

吳靜怡分析，蔣萬安為什麼主張提倒閣？因為依據各民調，台北市現況推估，大罷免會大成功，中間選民多數會在第三階段出來投罷免票，加上司法的原因，本來要用罷免吳思瑤、吳沛憶來激化國民黨，結果反而因為涉嫌重大偽造文書而不成功，台中市也有一樣的情況，目前台中並還沒有搜查動作。

吳靜怡直言，蔣萬安終究是自私的，有部分立委在二階是不一定會通過的，此時此刻不經過朱立倫同意而喊「倒閣」就是嗆明了，新北、台北、台中因為會被罷，所以全台灣立委和民眾黨都要一起拖下水，可悲的國民黨，終究毀在自己又貪又懶的手中。

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