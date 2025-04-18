逾5千人受害！假投資詐團騙得157億 北檢起訴「台版金智秀」等80人

假出金詐騙集團北中南皆有聚點，圖為警方攻堅逮捕車手頭等人。（資料照）

2025/04/18 10:47

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署指揮新北市刑警大隊偵辦「斬金專案」，查獲全台最大假出金詐欺集團「美樂公司」，自去年底起發動4波收網，查出該集團架設逾2230個假股資網站與APP，吸引5080名被害人上當受騙，詐騙所得高達157億1240萬餘元，北檢今日偵結，依詐欺犯罪危害防制條例、加重詐欺、組織犯罪、洗錢等罪起訴80人，對主嫌歐俞彤具體求刑25年，60名共犯各求刑10年至22年，全案目前51人在押，此案也創下單一詐案羈押人數紀錄，今日移審台北地院；另有15人在逃，今同步發布通緝。

主嫌26歲女子歐俞彤身材姣好，神似韓星金智秀，她原本在台中當飯局妹，去年結識竹聯幫弘仁會組長吳姓男友，兩人共組假投資詐團的假出金集團，設立換匯公司，一方面助跨國詐騙集團收取詐騙款，再以虛擬貨幣進行層層轉匯洗錢，為詐團設立金流斷點。

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北檢指出，這個詐欺集團的犯罪模式是先由電信詐欺機房（電信流）成員，透過網路系統商（網路流）的非法話務系統，架設超過2230個假投資網站、以及手機應用程式，招攬不知情的被害人投資，待被害人受誆騙而交付投資款時，集團再指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式，將被害人的「出金」匯入其指定的帳戶，假裝被害人真的有獲利的投資假象，以此「假出金」方式誘騙投資，致被害人誤信其假網站是正當投資管道，而持續投入大量資金。

北檢打詐預警中心是在去年透過銀行的臨櫃異常匯款從中發掘線索，發現大規模詐欺組織犯罪，其假投資網站逾千個，檢警去年12月成立「斬金行動」專案偵辦，由北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑警大隊執行4波搜索行動，共搜索52處、聲押52人獲准，目前仍51人在押。

北檢統計，該詐團自去年5月至今年1月7日止，匯款紀錄多達1萬9274筆，匯款金額達14億2327萬餘元，檢警詳細交叉比對匯款紀錄與「165反詐專線」的報案資料，查得已報案的「假出金」金額為8億5017萬餘元，被害人多達5080人，詐騙所得高達157億1240萬多元。

檢警去年12月起指揮警方先後執行4波斬金行動，現場查扣現金1324萬餘元、黃金460.75公克（價值約128萬元），建請法院宣告沒收。

北檢今日偵結起訴80人，針對美樂公司負責人歐俞彤向法院求處25年以上徒刑，美樂5名主要幹部成員各求處10年至18年以上徒刑；各出金集團負責人及成員共12人，各求處12年至22年以上徒刑；43名「出金手」各求處10年至20年以上徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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