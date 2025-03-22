玉山主峰驚傳男女山友墜380米深谷 空勘尋獲雪埋身影

玉山主峰線傳出男女山友墜落380公尺的深谷，部分身體遭雪埋，經空勘發現山友身影。（記者劉濱銓翻攝）

2025/03/22 22:16

首次上稿 21:45

更新時間 22:16（新增內容）

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山主峰線今上午驚傳有男女山友墜谷，玉山國家公園管理處與南投縣消防局獲報馳援，並透過空勤直升機空勘，傍晚尋獲2名山友身影，惟墜落點離步道落差深達380公尺，且有山友部分身體被雪覆蓋，空勤直升機因山勢陡峭無法吊掛，將待搜救人員將山友搬運至平坦處，再吊掛下山。

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玉管處表示，今上午獲報在主峰線風口路段，發現有遺留的登山杖、卻不見山友，之後便往下方山谷展開搜救，經派員搜索與空勤直升機空勘，傍晚發現2名山友身影，惟有山友部分身體遭雪覆蓋，由於山谷相當深且陡峭，空勤無法執行吊掛，明天將會把山友移至平坦處再吊掛下山，並提醒山友，山區累積的厚雪已成硬冰，步道濕滑難以行走，呼籲近期切勿登頂。

南投縣消防局說，墜谷山友是1男1女，現已派出4名消防人員上山，將與玉管處的5名人員會合，依照發現山友身影的地點推估，墜落深度約380公尺，並處在山谷的樹叢處，由於深谷太過陡峭，明天將以緩切方式嘗試接觸山友，先將人員移至開闊處，以利直升機吊掛。

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