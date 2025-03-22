3/22 今彩539頭獎開1注！800萬獎落嘉義

22日開獎的第114000073期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/03/22 22:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月22日開獎的第114000073期今彩539頭獎開出1注，由嘉義縣六腳鄉蒜頭村77-5號1樓「蒜頭好彩運彩券站」開出。

第114000073期今彩539中獎號碼為「05、13、16、24、28」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共6852注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6659注中獎，每注可得50元。

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第114000073期39樂合彩中獎號碼為「05、13、16、24、28」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共126注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7432注中獎，每注可得1125元。

第114000073期3星彩中獎號碼為「454」。壹獎共55注中獎，每注可得5000元。

第114000073期4星彩中獎號碼為「2882」。壹獎共26注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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