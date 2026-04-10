合議庭認證！販售KP小物非商業行為 戰狼小姐姐陳智菡貼文成鐵證

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案，一審重判17年，合議庭認定柯文哲、李文宗、李文娟，將販售「KP小物」所賺取的4133萬5588元，全數匯入木可公司帳戶內，並無存進柯文哲的政治獻金專戶中。今天完整版判決書細數各項證據，打臉柯文哲等人過去所稱販售KP小物為商業行為之說法，其中台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡的一則臉書貼文，更成了當中的鐵證。

判決指出，依照民眾黨官方網站顯示，其於2023年9月27日發布「柯文哲第三波募款小物競選官網改版全面上線」明確宣示募款文字，內文更提到「你的每一份支持，我們由衷珍惜，柯文哲必會成為民眾的靠山，也期盼你做柯文哲的後援⋯⋯」連競選幕僚陳智菡也於2023年12月2日，於個人臉書上發布推銷帽T之貼文，文中更提到「#KP選戰經費自己募」。

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此外，柯文哲個人的Instagram帳號，於2023年12月間曾發布2則貼文，分別提到「認真幫我籌措競選經費的#木可好店」、「☒科目三？」、「☑柯募款」、「KP徽章KP應援帽 補貨啦~~~」等文字，可見柯文哲、民眾黨及其競選幕僚於選戰進行中，多次公開促銷KP小物時，不斷公開宣傳是為了「募款」，向木可好店購買KP小物，即為對柯文哲捐款、贊助、斗內。

此外，李文娟過去曾對KP小物的訂價證稱，「木可公司的業務討論出來的，但主要是李婉萱提議，他們會去看成本價，並以成本價的2至3倍的價格去定價，討論完後李婉萱在開會中有提到，定價大約是抓成本價的2至3倍，開會沒有異議就決定通過。」合議庭認定，民眾對於該等小物的購買非商業行為，而是對柯文哲政治、籌募競選活動所提供之資金支持，性質為民眾支持柯文哲競選總統所捐贈之政治獻金，自應依法存入柯文哲政治獻金專戶，並接受監督。

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