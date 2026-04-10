拆解「鄭習會」中共背後意圖！小笠原欣幸：國民黨反陷2大矛盾

日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

國民黨主席鄭麗文率團訪中，今日與中共總書記習近平舉行睽違10年的「國共首腦會談」。日本政治學者小笠原欣幸分析指出，中共在「鄭習會」背後藏有三大戰略意圖，同時點出國民黨正陷入「美中夾縫」與「台灣民意」的兩大深刻矛盾，這次會談不但未解決矛盾，反而使其更加深化。

小笠原欣幸今日在臉書發文表示，中共在鄭習會背後有三大戰略意圖：對美示威、塑造和平形象、介入2028大選。他認為，習近平此舉首要目標是針對下月即將訪中的美國總統川普。透過習鄭會，習近平意在向美方展示，中方才是兩岸關係的主導者，並有能力精準控制台灣局勢。

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其次，在全球局勢動盪之際，中國試圖向國際社會傳遞「致力創造和平」的形象。相較於近期美國對伊朗的軍事行動，北京企圖以「對話姿態」營造與美方的強烈對比。最後，北京更期望透過與國民黨的合作翻轉台灣輿論，力拚在2028年總統大選中，達成讓民進黨政府下野的終極目標。

針對國民黨方的動向，小笠原分析，鄭麗文此次親征北京也有兩大核心目的。第一是為了選舉，若要在2028年實現政權輪替，向選民展示其具備與中方溝通的專屬管道，是極具吸引力的選舉策略。其次，對於支持率低迷的國民黨與鄭個人而言，亟需一個能「一發逆轉」的重大舞台。而習鄭會正是最好的機會。

國民黨面臨兩大矛盾

小笠原欣幸指出，國共首腦會談之所以中斷10年，是因過去幾任國民黨主席極力避免國民黨被固定在「親中」的負面標籤。鄭麗文在去年的主席選舉中提出「各表一中」這在實際上與共產黨的立場高度重合，也因此獲得了習近平方面的肯定。象徵著共產黨長期施壓要求國民黨撤下「一中各表」這道統一障礙的努力終於見到成效。然而，台灣主流民意期待是「維持現狀」而非「統一」。國民黨愈往中方靠攏，在台灣選戰中的選票就愈難增加。

此外，美國已強烈表達希望國防特別預算獲得全額通過，而中國則對此堅決反對。鄭麗文領導的國民黨正處於美中角力的夾縫中，這種深刻的矛盾短期內恐難以化解。

小笠原欣幸總結，國民黨與鄭麗文，目前正深陷兩大矛盾。首先是地緣政治矛盾：在美、中夾縫中進退維谷。其次是民意矛盾：在共產黨的促統政策與台灣維持現狀的民意間拉扯。小笠原表示，這次會談不僅未解決矛盾，反而使其更加深化。未來中國的下一步動作值得持續追蹤。

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