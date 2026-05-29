投宿天池山莊未申請被停權1年 山友怕影響「完百」竟要求撤單

有登山隊走能高安東軍，臨時入住天池山莊，因未事先申請被停權1年。（資料照）

一支爬能高安東軍的登山隊，臨時到天池山莊投宿，依規定未經申請除須加收50%手續費，全隊人員也須停權1年，該登山隊希望免除停權1年未果，乖乖完成手續及轉帳繳費，但有隊員以「停權會影響完成百岳進度」（完百）要求撤單，並向林保署南投分署投訴，南投分署強調「依規定辦理，無法撤單」。

天池山莊管理人員在臉書粉專貼文指出，該支要走能高安東軍的登山隊，原計畫第一天在電塔營地紮營，但後來臨時決定到天池山莊住宿，山莊管理人員說明，依規定沒有事先申請，除要限期繳納住宿費及加收50%手續費，全隊人員也須停權1年。

請繼續往下閱讀...

該隊要求不要停權未獲同意，即有隊員表示腰痛希望緊急安置，並免除停權，但也未獲通融，最後隊員選擇入住並依規定接受停權1年。只是在工作人員完成手續及轉帳繳費後，有隊員突然要求撤單，因為「停權會影響完成百岳進度」，山莊人員未同意，轉而向林保署南投分署申訴，以「隊員負重引發舊疾，且隔日已撤退下山」理由，再度要求南投分署撤單。

有網友回應「這樣就影響百岳，拜託別再爬山了！」、「奧咖很多！」，也有網友指該登山隊誤會大了，這項停權只會影響林保署管轄的山屋和營地。

林保署南投分署指出，「停權」是依照「能高越嶺國家步道西段暨天池山莊及其營地經營管理措施與住宿利用申請注意事項」第6條規定辦理，無法撤單。而該次的停權只影響天池山莊住宿申請，並不影響其他分署的山屋申請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法