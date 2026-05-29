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    首頁 > 生活

    搭電梯「1動作」在南韓大踩雷！過來人分享：被阿珠媽打手

    2026/05/29 19:51 即時新聞／綜合報導
    在南韓搭電梯時，不能按關門鍵。示意圖。（資料照）

    在南韓搭電梯時，不能按關門鍵。示意圖。（資料照）

    許多人搭電梯時，若靠近門邊都會順手按下關門鍵。不過，有網友分享，她在南韓搭電梯時，看到有乘客按下關門鍵，卻被旁邊的阿珠媽大喊「安堆（不行）」，她問，「大家知道搭韓國地鐵的電梯時不能按關門鍵嗎？」

    網友在Thraeds發文指出，前幾天抵達南韓時，跟家人分享在南韓不能隨意按下關門鍵，每個人都不相信，結果她馬上就在電梯裡目睹，有外國人按關門鍵，被阿珠媽喝止「安堆！」此外，原PO還看到，有一個地鐵站甚至把關門鍵貼起來不給按，讓她相當好奇在南韓搭電梯不能按關門鍵的原因。

    貼文曝光後，有網友解釋，韓國地鐵電梯的關門有設秒數，為了讓行動不便者及老人有更充裕的時間進入電梯，所以按了也沒用，甚至會等更久，而且還可能被罵。

    網友也紛紛留言說，「真的，我也被罵過，在香港的話是慢2秒都不行」、「我也被阿珠媽阻止過，她說 Don't touch」、「有些比較大的站，按了反而會更晚關」、「以前去韓國的時候搭地鐵有被韓國大叔阻止過，但其實連韓國人都不一定知道，因為後面進來的韓國年輕人要按的時候也被大叔阻止了」、「好幾年前還有人按了被阿珠媽打手」。

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