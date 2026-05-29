新北「海洋獨立音樂大賞」30強出爐 競逐前10登決賽舞台

「2026新北市河海音樂季」打造優質音樂展演平台，提供原創樂團與歌手展現才華。（新北市觀旅局提供）

新北夏日音樂盛事「2026新北市河海音樂季」即將熱烈登場，今年活動規劃4大表演舞台，將於八里、貢寮、淡水及新北大都會公園等地接力開唱，深受樂迷期待的「海洋獨立音樂大賞」亦將率先展開，於6月12日至14日在永和仁愛公園，共享原創音樂魅力。

「2026新北市河海音樂季」今年活動共規劃4大場次，分別為6月27日至28日八里場在新北市永續環境教育中心前草皮、7月25日至26日貢寮場於福隆大草坪及福隆海水浴場、8月15日至16日淡水場於淡水漁人舞台，以及9月5日至6日新北大都會公園場，邀請全國樂迷齊聚新北同歡。

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新北市觀光旅遊局表示，海洋獨立音樂大賞以鼓勵原創精神、獨立創作與勇敢追逐音樂夢想為核心理念，今年共吸引167組歌手及樂團報名參賽，充分展現台灣獨立音樂創作的豐沛能量與多元風貌，競爭相當激烈。經過專業評審團綜合評選後，「海洋獨立音樂大賞」30強晉級名單出爐，晉級樂團將於6月12日至14日於永和仁愛公園展開前10強資格競逐，最終脫穎而出的歌手及團體，將在7月25日登上貢寮場決賽舞台，角逐「海洋獨立音樂大賞」最高榮譽「海洋大賞」。

更多「2026新北市河海音樂季」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北市河海音樂季Facebook粉絲專頁、新北市河海音樂季IG、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

「海洋獨立音樂大賞」會前賽6月12日至14日在永和仁愛公園舉行。（新北市觀旅局提供）

2026新北市河海音樂季—海洋獨立音樂大賞會前賽資訊。（新北市觀旅局提供）

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