暫別烤番薯！明起連7天全台輪流有雨 薔蜜颱風影響時間曝

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週不會再這麼炎熱！中央氣象署預報，明天起東部、中南部仍有雨勢，下週一起受到薔蜜颱風外圍環流影響，也會有局部雨勢，白天高溫會比這幾天低一點，且北、中、南、東輪流有降雨機會。

氣象署預報員王品翔表示，明天清晨南部仍有零星短暫陣雨，白天起東部及東南部有局部短暫陣雨，但要注意午後中南部有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨。

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「下週一、二（1日、2日）兩天，受到薔蜜颱風外圍環流影響，會帶來雨勢」，王品翔表示，這兩天北部及東北部有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，主要是受到薔蜜颱風的外圍環流影響。

王品翔表示，下週三、四（3日、4日）兩天，南部的水氣會增多，有局部短暫陣雨或雷雨，其中在下週四午後，大台北、東半部地區及其它山區要注意局部短暫雷陣雨。

王品翔指出，下週五（5日）低壓帶北抬，環境吹的是偏南風，天氣會比較熱，但南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後其它地方則有局部短暫雷陣雨。

王品翔說，未來一週因為各地輪流有降雨，所以氣溫不會再像這幾天這麼炎熱，到下週二之前，吹的是偏東北，白天各地高溫約28度到32度，但南部內陸地區會有33度以上；下週三之後環境改為偏南風，白天高溫恢復到30度以上，南部內陸地區則有可能有35度高溫，但下雨期間會降溫。

王品翔表示，輕度颱風薔蜜預計在一、兩天之內增強為中度颱風，至於增強為強烈颱風的機會不大；薔蜜颱風的外圍環流預計會在下週一、二這兩天帶來水氣，影響台灣的天氣。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（5月30日~6月5日）期初各地多雲到晴，中南部午後對流發展有局部短暫雷陣雨；期中受颱風外圍環流影響，北部及東北部有局部短暫陣雨。

第1週期末起至第2週（6月6日~6月12日）期末，太平洋高壓減弱，西南季風由南海推進至台灣附近，各地有雨，中南部有持續較大雨勢發生機率。此外，6月中旬以前，西北太平洋及南海仍有熱帶擾動生成訊號，請留意氣象署最新預報資訊。

近日高溫狀況。（氣象署提供）

近期天氣注意事項。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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